国家级远程医疗协同平台启动 方便患者就近就医

原标题：国家级远程医疗协同平台启动 方便患者就近就医会诊转诊

新京报快讯（记者 张秀兰）6月22日，首届中国远程医疗与互联网医学大会举行，会上，国家级远程医疗协同平台同时启动。大会由国家远程医疗与互联网医学中心暨国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心及中日医院共同主办。

据了解，国家级远程医疗协同平台的启动，主要目的在于建立各地区的远程医疗协同机制，同时发挥各省市级医院在远程医疗中心建设过程中的主导作用和协同作用，建立方便患者就近看病就医、就近会诊转诊、专科资源合理调配、盘活闲置资源有效利用，消除病源虹吸现象，并建立专科资源跨区域协同，促进医保异地结算，引入商业保险等社会资源支持分级诊疗。

同时，国家远程医疗与互联网医学中心还为合作的远程医疗中心和医疗机构、专家委员会委员颁发了证书、聘书，这也标志着在国家远程医疗与互联网医学中心的平台上，建立了机构协同机制和专家合作机制，中心在全国范围内进行资源整合的新机制也正式开始。

国家远程医疗与互联网医学中心基于中日医院原“卫生部远程医疗管理与培训中心”设立，其运行机制突破“医院围墙”的概念，整合各方优势资源，以专科医联体和专病协作组的形式组建专科、专病专家委员会。以各省市部级远程医疗中心为龙头，形成区域性协同中心，优化资源协同调配机制，建立合理的业务流程和管理规范。遵循远程医疗的管理办法和指导意见，形成线上线下相结合的协同机制，并实现与已有远程医疗平台数据接口互通。在提升安全防护的基础上，促进医疗数据互联互通，建立规范有序的“互联网+健康医疗”模式，从而增强用户互联网就医体验，通过远程医疗实现互联网复诊，有效降低整体医疗费用。

责任编辑：张义凌