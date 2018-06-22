原标题：89年出生的女干部拟任团委副书记

来源：“长安街知事”微信公众号

西安市委组织部发布了一则市管干部任前通告，8人拟提拔任用或平级转任重要岗位，公示期自6月22日起到6月28日止。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，其中有4名80后均获提拔：84年生的汪国栋获提名为团市委书记人选， 85年的徐辉、83年的王飞，以及89年6月生的尤婷拟任团市委副书记。

汪国栋

现任团西安市委书记为于海夫，1978年7月生，吉林松原人，2012年8月任副书记，2016年5月转正。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，同样在2012年8月任副书记的还有汪国栋，此次他拟升任团市委党组书记。官方简历显示，1984年4月生的他是甘肃天水人，曾任陕汽集团团委书记。

从2013年开始，西安有这样一项公益活动——“小葵花看西安”，即留守儿童、进城务工随迁子女等可以走进西安50家单位和机构进行体验。此事的发轫还是由于汪国栋前去临潼周边农村调研时的一次经历。

“走在路上随口问路边的几个小孩子是否见过兵马俑，孩子们都说没有。”这让汪国栋心里有种说不出的难过，“兵马俑是我们陕西的、国家的文化符号，可是生活在陕西的孩子却没有机会走近它，我当时就想，有一天一定要让更多的孩子看看身边的国宝。”如今，汪国栋的愿望已经实现。

今年3月3日下午，陕西省委常委、西安市委书记王永康专门邀请了“70、80、90后”年轻干部，用了4个多小时时间，进行座谈。汪国栋作为22人之一发言，详细阐释了自己今年要重点推动的工作。

徐辉

与汪国栋类似，被提名为团市委副书记人选的徐辉也曾在企业任职。1985年6月生的是陕西渭南人，2007年毕业于吉林大学，目前任陕西法士特汽车传动集团人力资源总部教育培训处处长、团委委员。

今年1月，曾获“全国优秀共青团干部”的徐辉获递补为团中央委员，为陕西省国资委监管企业唯一人选。

至于王飞，1983年6月生的他也是渭南人，此前一直在政府系统任职。曾任西咸新区泾河新城管委会办公室副主任、社会事业局局长、监察审计局局长，现任纪检监察审计局局长。

王飞

去年，他曾赴成都挂职锻炼3个月，任市投促委主任助理。原来，王永康任西安市委书记后，提出西安要在“追赶超越”中实现大发展，而对标城市正是杭州、成都、武汉等。作为首批外出挂职干部之一，王飞参加了座谈会，谈了锻炼体会并向王永康提出工作建议。

作为4名拟升职干部之中最年轻的一位，也是唯一一名女性，1989年6月出生的尤婷现任中航飞机团委书记、西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记。

尤婷

西飞是我国大中型军民用飞机研制生产的重要基地，研发制造过轰-6K、运-8、运-20、空警-2000等。

今年是该公司创建60周年，我国最大的航空制造企业——中航工业发布三维宣传片《大国起飞》为其庆生。末尾出现时长约9秒的彩蛋，一架飞翼式布局神秘飞机全身被厚布覆盖，引发广泛关注。

责任编辑：张义凌