上海首例监察委调查案宣判 70多名纪委官员现场看

原标题：刚刚，上海首例由监察委调查终结的职务犯罪案件宣判

庭审现场 清风青浦微信公众号 图

“现在进行宣判……”，随着审判长手中的法槌落下，由上海青浦区监察委调查终结的区工业园区招商中心有限公司原党支部书记、总经理陈伟慧；西部经济城有限公司原党支部书记、总经理钱利勇涉嫌贪污罪一案，经上海市青浦区人民法院一审开庭审理后公开宣判：

判处被告人陈伟慧有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元；判处被告人钱利勇有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。

经法院判决认定，2013年至2015年，被告人陈伟慧、钱利勇利用二人职务便利，虚列落户企业，倒签财政专项扶持申请材料，骗领并套取政府财政扶持资金合计人民币425万元。

据了解，该案系监察体制改革后，上海首例由监察委员会调查终结的职务犯罪案件。在市纪委监委的指导下，青浦区纪委监委严格按照《监察法》要求，严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保了案件高质量高效率移送司法机关，目前已为国家追回经济损失304万元，剩余部分将依法予以追缴。

青浦区纪委监委先后两次组织来自区纪委监委机关、区国资系统、街镇共70多名纪委书记、纪检干部到法院庭审现场观摩庭审。通过面对面、零距离地观摩证据展示、质证认证和辩护辩论，提高了纪检监察干部调查审查能力，推动实现纪法全面贯通、法法无缝衔接。同时，青浦区纪委监委按照《中国共产党党内监督条例》和《监察法》的相关要求，对该案的进程在区纪委“清风青浦”微信公众号上予以通报曝光，在全区层面发挥了较好的教育警示作用，形成了强大的法纪震慑效果。

来源：上海市青浦区纪律检查委员会微信公众号“清风青浦”

责任编辑：余鹏飞