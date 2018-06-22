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江西南昌副市长一进一出

江西南昌副市长一进一出
2018年06月22日 18:21 新浪新闻综合
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　　原标题：人事|南昌副市长一进一出

　　来源：信息日报

　　6月22日，南昌市十五届人大常委会第十五次会议召开。信息日报江西政读获悉，会议审议并通过了关于接受华清同志辞去南昌市人民政府副市长职务请求的决定的议案；决定任命滕俊峰同志为南昌市人民政府副市长，并举行了宪法宣誓仪式。

　　据了解，滕俊峰此前已任南昌市委常委，系中央选派挂职干部。

责任编辑：余鹏飞

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