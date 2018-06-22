台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”

来源：直通台湾

日前，台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”，蔡英文、苏贞昌、柯文哲等政治人物的照片均有上榜，而每一张都被网友称是表情包的好素材。

“参赛作品”如下：

责任编辑：刘德宾 SN222