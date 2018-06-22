新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”

台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”
2018年06月22日 18:28 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”

　　来源：直通台湾 

　　日前，台湾网民举办首届“失败新闻摄影图片大奖赛”，蔡英文、苏贞昌、柯文哲等政治人物的照片均有上榜，而每一张都被网友称是表情包的好素材。

　　“参赛作品”如下：

责任编辑：刘德宾 SN222

新闻摄影大奖赛
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区