不见棺材不掉泪？受贿过亿的副部庭审现场哭了

原标题：这时候哭了？受贿过亿的副部悔之晚矣

来源：长安街知事

今日，湖南省郴州市中级人民法院公开开庭审理了陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲受贿一案。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，魏民洲此前被指受贿7200多万，待到今日开庭时，涉案金额涨了3000万，高达上亿元。最后陈述时，魏民洲泪洒法庭。

魏民洲泪洒法庭

魏民洲1956年8月出生，陕西蒲城人，2012年起任陕西省委常委、西安市委书记。

去年5月22日上午，已经转任陕西省人大常委会党组副书记、副主任的魏民洲，出席陕西省人大常委会机关欢送赴西安市挂职干部大会。当晚的《陕西新闻联播》播报了此次会议，电视画面中，平日以笑眯眯模样示人的魏民洲坐在主席台上，神情落寞。这是他最后一次公开露面。

3小时后，中央纪委监察部网站发布消息，魏民洲涉嫌严重违纪，正接受组织审查。知情人透露，魏民洲听到接受审查时，当即瘫倒在地。

当年8月，魏民洲被“双开”。当时，中纪委对他的通报措辞严厉，包括搞政治投机和政治攀附、政治品行败坏，政治问题与经济问题交织，性质十分恶劣、情节特别严重、社会影响极坏等等。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，魏民洲不仅攀附攀附令计划，一路行来媚上欺下、踩人捧己，还大搞特权，出国都要带上厨师。

在经济问题上，魏民洲也是欲壑难填。中纪委通报称，魏民洲违规从事营利活动，收受礼品、礼金合计124。 35万元；涉嫌受贿7271.68万元。

近一年后，检方又查出了新的问题，涉案金额增加了3000多万元。今日开庭的一审中，检方指控——

1996年至2017年，被告人魏民洲利用担任共青团陕西省委副书记，商洛市人民政府市长，中共商洛市委书记，中共陕西省委常委、秘书长，中共陕西省委常委、中共西安市委书记，陕西省第十二届人大常委会副主任、党组副书记等职务上的便利，为相关单位及个人在矿产开发、土地竞拍、工程承揽、职务晋升及人事调动、融资贷款等事项上谋取利益，直接或通过其亲属等人非法收受相关单位及个人财物，共计折合人民币10978.3324万元。提请以受贿罪依法追究魏民洲的刑事责任。

由此，魏民洲成为了又一名被控受贿过亿元的“大老虎”。就在本月12日，河北省人大常委会原副主任杨崇勇受审，其受贿金额达到了2.06亿元。

庭审中，面对检方出示的铁证，魏民洲泪洒现场。最后陈述时，魏民洲表示认罪、悔罪，接受司法机关判罚。

不见棺材不掉泪，魏民洲悔之晚矣！

责任编辑：余鹏飞