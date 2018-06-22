西安302公交车伤人案进展：2名伤者抢救无效身亡

来源：沣东公安
西安迅速处置302路公交车持刀伤人案件
6月22日15时48分，西咸新区沣东新城三桥街办西凹里村附近302路公交车发生持刀伤人案件。案件发生后，省市领导高度重视，立即作出批示，并赶赴医院看望伤员，就地部署伤员救治及案件处置。当前，各项工作正在有序进行。一是全力救治伤员，成立省市救治伤员专班，抽调西京医院、唐都医院等多名专家参与救治，组成“一对一”救治团队，尽最大努力救治伤员。二是在省公安厅的指导下，加大案件侦办力度，加强人员密集场所的安全防范。三是成立处置工作领导小组，迅速开展救治、处置和善后工作。目前，嫌疑人辛某某（男，40岁）已被沣东公安分局控制。2名重伤者经抢救无效死亡，其余8名伤员正在全力救治中。
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