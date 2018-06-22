退休女院长落马涉当地第一烂尾楼 继任者也被双开

原标题：长春中院退休院长落马 涉当地“第一烂尾楼” 其继任者也被双开

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）昨日，吉林省纪委监委发布消息：长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

吉林省纪委监委还发布了宋利菲退休后的继任者，长春市中级人民法院原党组书记、院长张德友的消息：张德友因严重违纪违法被开除党籍和公职。

这前后两任长春市中级人民法院院长究竟犯了什么事儿呢？记者从中国裁判文书网公布的裁判文书当中发现，宋利菲的落马或许和当地隆都地产的“烂尾楼”有着密切关系。

退休院长曾两次组织房屋团购均深陷纠纷

从宋利菲的简历来看，1952年6月出生，1968年10月参加工作，1974年7月加入中国共产党，大学本科学历。1981年1月，任共青团长春市委副书记；1984年11月，任长春市司法局副局长；1991年8月，任长春市人民检察院副检察长；1993年1月，任长春市委政法委副书记；1997年4月，任吉林省委政法委副书记；2007年12月，任长春市中级人民法院党组书记、院长；2012年8月退休。

退休6年又因严重违纪违法被调查，她究竟犯了什么事儿？

在网上，有这样的举报信：2009年，时任长春市中级人民法院院长的宋利菲，发起单位职工团购长春市超凡湖畔小区（现已更名为“万浦小镇”），为逃避团购责任，参与团购人员手里只有一张收据，无任何合同，由法院与开发商签订“大合同”。

由于万浦小镇没有按时交房，所以该举报信中称长春中院部分领导“帮助开发商非法集资，欺骗职工，涉嫌重大违纪违法”。

除了这个小区的问题，举报信中还写到：宋利菲后来又于2011年发起了和隆都开发商团购“世界湾”的“骗局”，长春市中级人民法院作为法律审判机关，明知隆都房地产开发公司信誉低，世界湾项目手续不全，却组织内部职工团体购买该公司住房，而且是全额付款。该项目对内部职工承诺2013年12月31日回购，回购价格55万，团购651户，已构成非法集资……

举报信的主体内容可从裁判文书中得到印证

举报信中的很多细节难以核实，但是长春市中级人民法院组织内部职工团购“万浦小镇”和“隆都世界湾”的情况，却有据可查。

从中国裁判文书网上可以看到，有一份判决书公布于2016年9月18日，正是由长春市中级人民法院所发布，名为“杨震等诉刘宇波房屋买卖合同纠纷二审民事判决书”。

该案案情十分简单，就是2012年11月，刘宇波与杨震签订《房屋买卖合同》，约定杨震以41万元的价格将万浦小镇98平方米房屋（原名超凡湖畔）团购房一套出售给刘宇波，刘宇波已将房款付清。但是后来开发商延迟交付房屋，所以刘宇波向出售团购房屋的杨震追索赔偿。

值得注意的是，该判决书中明确写道：双方所转让的房屋为长春市中级人民法院团购的万浦小镇98平方米的团购房屋，协议仅约定房屋的价款，无房屋的具体楼层、房间号，房屋尚未建成，何时交付房屋未知，仅是对该团购房的购买权的转让……

另一份判决书由长春市中级人民法院发布于2017年6月27人，名为“马微房屋买卖合同纠纷二审民事裁定书”。

裁定书显示，2011年，长春市中级人民法院职工集体团购了长春隆都房地产开发有限公司（简称“隆都地产”）开发的房屋，上诉人马微从法院职工手中购买了团购权，并与隆都地产签订了《团购住宅协议书》，后经协商一致，双方又签订了《住宅回购协议书》及《回购补充协议》，约定终止之前签订的《团购住宅协议书》，隆都地产以55万元的价格回购上诉人所购房屋。但隆都地产至今未向上诉人支付回购款……

也就是说，从长春市中级人民法院自己发布的裁定书可以看出，举报信中所说的该法院组织职工团购万浦小镇房屋、隆都地产房屋的情况属实，而且这两个小区的团购都未能按时交房，隆都地产后来承诺回购房屋，但一直没有支付回购款。

值得注意的是，从中国裁判文书网上，可以看到涉及这两个小区团购的民事纠纷并不止一起，而组织了团购的长春中院在审理一些相关案件时，往往是说“单位组织购买团购房而引起的纠纷不属人民法院主管的范围”。

法院团购的隆都地产项目被称作“烂尾界的扛把子”

从长春当地的一些房地产广告可以看到，第一次团购涉及的“万浦小镇”目前还有尾盘在售，预计2018年6月，也就是这个月月末交房……

至于另一个团购项目隆都地产，则被人称作当地“第一烂尾楼”、“烂尾界的扛把子”。

从吉林省住房和城乡建设厅官网2014年底发布的信息可以看到：长春隆都房地产开发有限责任公司，存在不符合商品房销售条件，收取预售款性质费用行为，长春市房产局对其进行了行政处罚。同时，该公司因未能按期交房问题，存在大规模群众上访、堵路事件，社会影响恶劣。按照《关于进一步加强对全省房地产开发企业不良行为记录和公示管理工作的通知》等有关规定，将此行为列入该企业的不良经营行为记录。

去年5月，吉林电视台曾播出节目：长春隆都翡翠湾二期停建三年，何时交房？节目中说，2012年，不少市民购买了位于长春市西环城路上的隆都翡翠湾二期的商品房。开发商当时承诺，2014年交房，可是五年过去了，开发商已经联系不上了。面对电视台的采访，很多白发苍苍的老人垂泪不已。

公开资料显示，隆都翡翠湾和隆都世界湾属于同一个开发商。上个月，当地房地产领域的自媒体还发布了隆都世界湾现状的图文，称那里“安静且麻木，像极了另一个世界，环境音都是风吹、鸟鸣”。图片上，是孤独的售楼处、静止的塔吊、杂草丛生的园区……

继任者张德友同日被双开 张德友的“老上级”本月也落马

同一天，吉林省纪委监委不仅发布了宋利菲被调查的消息，还宣布宋利菲退休后的继任者，长春市中级人民法院原党组书记、院长张德友因严重违纪违法被开除党籍和公职。

通报中称，张德友违反政治纪律，对抗组织审查，参加迷信活动；违反中央八项规定精神，多次违规接受宴请；违反组织纪律，违规招录文员，在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金；违反工作纪律，利用职权违规干预、插手诉讼案件；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利为他人和相关公司谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

从公开的简历来看，张德友2005年5月，任白山市政府办公室副主任；2006年5月，任白山市政府法制办主任；2007年7月，任白山市中级人民法院常务副院长；2009年10月，任吉林市中级人民法院副院长、代院长；2010年1月，任吉林市中级人民法院院长；2012年8月，任长春市中级人民法院副院长、代院长；2012年12月，任长春市中级人民法院院长。

本月12日，吉林省纪委省监委还发布了这样一条消息：吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。从周化辰的简历来看，他在2003年12月，任吉林省白山市委副书记、代市长；2004年2月，任吉林省白山市委副书记、市长；2006年7月，任吉林省白山市委书记；2008年1月，任吉林省吉林市委书记；2011年2月，任吉林省人大常委会党组成员、副主任；2016年1月退休，2017年3月，因严重违纪按正厅级确定退休待遇。

也就是说，张德友在白山市政府当办公室副主任等职务的时候，周化辰先后担任白山市的市长、市委副书记、市委书记，正是张德友的上级；周化辰到吉林市任市委书记时，张德友也到了吉林市任职；后来周化辰升任吉林省人大常委会党组成员、副主任之后，张德友则同样调到了省会城市，成为长春市中级人民法院的副院长、代院长、院长。

责任编辑：余鹏飞