雄安：大力推进设立河北自由贸易试验区的工作

来源：雄安发布

原标题：商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文一行到雄安新区调研

6月21日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文一行到雄安新区调研并座谈，听取以雄安新区为核心设立中国（河北）自由贸易试验区的相关情况。省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚主持座谈会并讲话。

6月21日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文一行到雄安新区调研。刘向阳摄

王受文指出，商务部将按照党中央、国务院部署，在体制创新、对外开放、重点领域和关键环节改革等方面，全力支持雄安新区建设，支持以雄安新区为核心设立中国（河北）自由贸易试验区，努力形成一批可复制可推广的经验，为全国提供示范。

座谈会现场。刘向阳摄

陈刚表示，雄安新区从设立之初，就被赋予开放发展先行区的历史使命，要打造扩大开放新高地和对外合作新平台，为提升京津冀开放型经济水平作出重要贡献。围绕推进雄安新区规划实施，坚持深化改革、扩大开放，打造体制机制新高地，发挥对全国全面深化改革扩大开放的引领示范作用。雄安新区将坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，积极研究、大力推进以雄安新区为核心设立中国（河北）自由贸易试验区的工作。希望商务部指导新区开展政策创新，打造更高水平的自由贸易试验区，更好地以开放促新区改革、以开放促新区发展。

责任编辑：桂强