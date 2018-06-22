人大常委会委员：建议个税的45%最高税率降到35%

原标题：全国人大常委会委员建议：个税的45%最高税率应降低

新京报快讯（记者王姝）22日，全国人大常委会分组审议个税法修正案草案时，多名与会人员建议，应该降低个税的45%最高边际税率。

“研究降低工薪等劳动性所得的最高税率”，全国人大常委会委员刘修文表示，“我国目前的收入差距，应当说，主要的不是来自劳动性收入，而是来自非劳动性收入。从个人所得税来说，调节收入差距的重点，当前不完全是在劳动性所得方面，而应当是在非劳动性所得方面。对非劳动性所得调节不严不力，应当说，是老百姓目前对个人所得税抱怨最多的问题。因此，建议国务院深入研究适当降低劳动性所得的最高税率问题”。

全国人大外事委员会委员罗艳也表示，个税达45%的边际税率太高了，“我看了一下材料，在1980年的时候，当时月收入一万以上的是45%的个税，到2011年调整的时候，反而降为月收入8万，是45%的个税。我认为这部分，从人群来看都是企业的精英，收入是劳动获得的工薪收入。从总人数来讲也不是很多，但是他们创造的财富确实是很大的，承担的责任也很大。我认为对这部分人的劳动应该给予充分的认可。如果最高税率45%能够有所下降，比如说下降到35%，并提高全年应纳税额，比如提高到月收入超过10万，年收入超过120万，如果能进行这样的调整，对吸引高素质的人才也是有利的”。

全国人大宪法和法律委员会副主任委员周光权说，“个税改革当然要追求公平，这是基本的理念，收入越高应该缴税越多，但是第七档最高税率是45%，是不是合适，还应该再研究，从世界上多数国家来看，个人所得税最高档达到45%的国家是很少的。所以，我建议最高的那一档还是应该适当地考虑降低一点，需要考虑一下社会承受力和人们的心理预期，考虑和国外相关税收制度的比较。降低最后一档45%有两个方案：一个是适当地降一点，比如降到40%。另外一个方案，如果税率45%一定要维持，可以考虑提高第六档和第七档的应纳税额，第六档超过66万到96万，可以把96万提高到100万，这样第七档就成了超过100万以上的，纳税45%。我个人更倾向于45%往下调一点。当然需要预估45%往下降，国家税收究竟要减多少，建议对这个问题再研究一下”。

责任编辑：桂强