人大常委会委员：“97年刑法”的偷税罪不能丢

原标题：全国人大常委会委员呼吁：“‘97年刑法’的偷税罪不能丢”

新京报快讯（记者王姝）22日，全国人大常委会分组审议个税法修正案草案时，全国人大常委会委员鲜铁可建议“适当降低税率标准，同时加大对偷漏税行为的查处和打击力度”，同时呼吁“‘97年刑法中’的偷税罪不能丢”。

鲜铁可说，“偷漏税查处和打击的力度不够，和我们的立法也不是没有关系。我这里也顺便说一下，不仅仅是个人所得税法、税收征管法，包括刑法，我认为这几年在修改过程中有时候片面吸收了所谓国外的经验，不符合我们的实际”。

鲜铁可回顾说，“2009年修改刑法时，当时出发点是对的，把偷税罪取消，变成了逃税罪，当时的想法是把主动偷税，就是报假账，这种在刑法上叫‘作为犯罪’，这种‘作为犯罪’1997年刑法定偷税。2009年刑法修改的想法是，我不去纳税也不搞假发票，你找我才纳税，这种被动的不作为性质的犯罪当时也纳入到‘逃税罪’处罚中，即取消偷税罪，改成逃税罪。这个想法表面上扩大了打击面，不管是主动还是被动，不管是作为还是不作为。但问题是刑法201条有个第二款，该款规定，如果逃税以后税务机关找你，处罚你，你交了以后免于刑事处罚。我们税务机关比较规范，那也不要紧，给你一次机会，第二次再逃税就不给机会了，给予刑事处罚”。

鲜铁可认为，“通过这些年的实践表明，很多地方税务部门要保护自己的税源，不愿意用这个行政处罚。名人为什么离开大城市，跑到其他的中小城市去开公司？有的地方为了自己的税源，处罚不规范，这种不规范造成第一次行政处罚很难出现。很多知情人睁一只眼闭一只眼，为了保护税源。这种情况下，按照刑法修正案之后的201条第二款就没有刑事处罚的威慑性。你没有找我，找我时就补交，这就造成了现在的很多名人有恃无恐。法律的想法是对的，当时刑法修正案（七）的出发点没有错，但是通过实践证明，错了，不符合中国实际。偷税就是偷税，可以同时设一个逃税罪，但是1997年刑法中偷税罪不能丢。我们1997年刑法基本上是科学的，是符合中国实际的。当时偷税就是对主动的报假票，或者搞大小合同、阴阳合同的，我们就不给机会，达到标准就处罚，两个标准，一个是数额标准，一个是比例标准。1997年的刑法是这样的，没有1997年的刑法，2002年、2003年打击名人偷税就不可能，当时法律效果和社会效果非常好。所以我认为相关的刑事法律配套也要考虑，理想很丰满，现实很骨感。不能光靠理论，实践是检验真理的唯一标准”。

责任编辑：桂强