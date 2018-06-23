俄媒：中国将推广“电子车牌” 有助解决拥堵

原标题：俄媒关注中国将推广“电子车牌”：有助解决交通拥堵

参考消息网6月23日报道 俄媒称，中国正在建立一个利用电子识别系统跟踪汽车的全国性项目。无线射频识别（RFID）芯片将安装在汽车挡风玻璃上。专门的道路读取装置将扫描无线射频识别芯片上的信息，由此确定汽车的位置、牌号、型号和颜色。

据俄罗斯卫星网6月15日报道，网上到处都在引用同一份文件——公安部交通管理科学研究所起草的《汽车电子标识通用技术条件》。文件中详细列举了对无线射频识别装置的技术要求。

报道称，可以肯定一点：这方面的工作正在积极开展，事实上，在中国境内注册的所有汽车迟早都必须安装无线射频识别装置。事实还在于，在一些地区，无线射频识别系统已经通过先导测试。例如，从2017年9月起，深圳所有出租车（其中包括通过手机应用接单的网约车）、校车和货车上面已经安装了无线射频识别装置，违规司机将被处以500元罚款。

报道指出，整体而言，车用无线射频技术不是什么新鲜事儿。美国和许多欧洲国家的汽车已经安装了无线射频识别系统，以便车辆在通过收费站时无需停车即可付费。车辆经过扫描标识的大门，尔后司机收到收费公路过路费的账单。港口货车也使用类似系统，以便追踪发货时间和到货时间。

这种方法如何对解决道路拥堵现象有所助益？中信改革发展研究院研究员郑挺颖认为，在普遍安装和联网的情况下，无线射频识别系统可以极大改善路况。

她说：“在协助交管部门管控路况和车辆方面，此类射频识别系统可覆盖国内的各个交通要道和节点，整个交通系统就会形成一张网，助力交管部门进行监控、统筹、分配、调度方面的工作，采集基础数据和信息。如果越来越多的交通网络节点安装了这种识别器之后，其意义就会超过原有公路收费站所起到的作用——系统可以向司机、交管部门实时提供交通拥堵、事故等路况信息，这对于改善交通状况具有重要意义。而且，交管部门也能够以此掌握和确认所有汽车的流量分布和走向，从而进行管控。今后，如果交管部门掌握的路况信息能够与导航软件共享，就能帮助司机优化出行路线，避开拥堵路段。”

郑挺颖说，现在公路收费站拥堵是家常便饭。但借助无线射频识别系统，汽车可以畅行无阻，这将极大改善路况。

她在解释无线射频识别系统的特点时说：“第一，非接触性，识别系统不需要和目标之间进行接触，这样就相对来说节省了时间和人力。第二，可扫描处于高速运动中的目标。汽车在经过收费站时不需要减速或停车刷卡付费，避免像现在一样，车辆在通过收费站时由于缴费时间的拖延，导致车辆聚集，道路拥堵。第三，防水、防油渍、灰尘，即便在雨雪、沙尘天气仍然可以不受干扰，正常运行。这项技术是交通管理部门十分青睐的。”

报道认为，确实，无线射频识别系统在监控交通工具方面相当高效。在大雾等能见度不高的条件下，道路摄像头可能无法辨认车牌号。此外，有人可能为了逃避罚款，故意用什么东西遮挡车牌号或者把车牌号上面糊满泥巴。而无线射频识别系统将使车牌号无所遁形。在安装无线射频识别系统的情况下，未必能有人能够对它耍花招，以瞒天过海。

责任编辑：桂强