江西29公里河上10座小水电站 有2电站相距仅100米

原标题：央视重磅调查：29公里河上10座小水电站 谁为生态把关？

19日，审计署发布了《长江经济带生态环境保护审计结果》，这是审计署第一次对长江流域的生态环境问题进行专门的审计。

报告中提到小水电对生态环境的影响。截至2017年底，10个省累计建成小水电2.41万座，最小间隔仅100米，开发强度较大。

5个省“十二五”期间新增小水电超过规划装机容量。

8个省有930座小水电未经环评即开工建设。

6个省在自然保护区划定后建设78座小水电。

7个省有426座已报废停运电站未拆除拦河坝等建筑物。

7个省建有生态泄流设施的6661座小水电中86%未实现生态流量在线监测。

过度开发致使333条河流出现不同程度断流，断流河段总长度超过1017公里。

江西：分布密集 两水电站相距仅一百米

4月26日，在深入推动长江经济带发展座谈会上，习近平总书记指出：长江生态环境形势依然严峻，生物完整性指数到了最差的“无鱼”等级。

5月30日，国家发展改革委、水利部、国家能源局三部委决定对长江经济带小水电开展一次排查，起因就是长江经济带小水电无序开发影响生态环境。

为深入了解事实真相，记者兵分三路，前往长江流域的云南、重庆、江西等地，进行调查。第一站就是江西赣州，这里有条河流，叫乐洞河。这里小水电站的密集程度让人震惊，不到100米的距离内，就出现了两座小水电站。 在乐洞河上，这样分布密集的电站并不少见。

小水电如此密集，大量河床裸露在水面之上，而清理水库内泥沙的人工作业也随处可见。

在不少河坝的周边，有吸砂采砂的小作坊在作业，它吸出来的砂子会累积十几米高。它的作用是帮助减少库区里淤积的泥沙，但也改变了河道原本的生态环境。 密密麻麻的小水电不仅仅出现在江西，湖南的境内也有同样的情况。

在江西省和湖南省的交界位置， 有两座水电站，分别属于这两个省，而距离却不超过300米。

据统计，江西境内的小水电数量达到了3955座。

江西：小水电站规划滞后 谁为生态把关

规划严重滞后，由此带来的就是小水电站的无序发展，生态遭到破坏。

建设一个小水电站，除了厂房之外，需要在河流有落差的地方，建立水坝，蓄水、放水，利用水位差产生的强大水流进行发电。而建立一个小水坝，首先需要“清库”，就是把水坝蓄水库里的植物砍伐、清除。在一个建设中的小水电站库区现场，水平面以上几百米，全都已经被砍伐殆尽。

调查中记者发现，这些距离相当近的小水电站，审批手续都很齐全。

水电站建设如此密集，一道道审批手续却都大开绿灯，这究竟是怎么回事呢？记者来到了崇义县政府。

江西省崇义县水利局副局长 钟芳明：当时国家的背景，对小水电来讲，它是定性为清洁可再生能源，所以水利部门做规划的时候都是按照水能的最优利用，不浪费水。

这位负责人表示，小水电曾是当地政府鼓励的项目。2003到2007年间，短短29公里的乐洞河上，建起了10座小水电。在我国，河流的开发都应遵循相应的流域规划。

江西省崇义县水利局局长 卢鑫平：下一步，坚决按照党中央生态环保的要求，立即彻底整改到位。

随后，当地水利局发来一份说明表示，乐洞河的开发是依据《章江流域规划》的原则和任务，而这份规划的制定时间是33年前。

2010年江西省曾启动《章江流域规划》的修编，但8年过去了，至今没有问世。

云南：无序开发 小水电站上游河道断流

短时间内，水电站的建设带来的改变是树木被大量砍伐、鱼虾数量减少，阻隔了一条河流的正常流动，但长时间内，密集建设的小水电站，阻断的绝不仅仅是河流的流动，河里的整体生态链，乃至周边的生态环境都会受到重大破坏。

还原每个小水电站建设之初的场景是很难的，而在这些小水电站，建设完成之后，带来的生态影响并没有就此结束。多年来小水电无序开发，原本水资源丰富的云南，现如今已经出现了河流断流的情况。

南广河是云南境内，长江的一条支流，资料显示，这条河上50公里的距离内就有30多座小水电站，其中13座都造成了不同程度的河道断流，断流时间长达40天，最长的断流长度达到3000米。

眼下正值汛期，自然河道里还有一些水流，可是到了冬天枯水季，这里就会出现800米的断流。

谁的位置低，谁就会优先得到保障，原来应该得到优先保障的一条生态河流，如今闸门紧闭，位置最低的变成了一条流向水电站的通道。

一路上，各类小水电站随处可见，水坝周围几乎都会出现裸露的河床。不仅如此，一些早该拆除的废弃水坝，也成了水资源的“拦路虎”。

在一个废弃的水坝上，旁边的牌子上还写着水深危险，禁止游泳的字样，可想而知，水资源非常多的时候，这里是个什么样的场景，而现如今，人可以毫无压力地站在河床中央。

重庆：严重违规 小水电站建在自然保护区

从重庆市区出发，三小时车程到达重庆金佛山国家级自然保护区。这里被称作天然植物园，是我国珍贵的生物物种的基因库。 然而这样一个保护区的核心区域却有一座规模不小的水电站。

在水坝的不远处，有一个还没有被拆除的施工现场，现场还有电站扩建时用来运送物料的铁架和缆车。

从地图上看，这里已经是自然保护区的核心区了。 顺着索道，继续向落差300多米的山谷前行会发现，一路上原本的山路已经被大面积的硬化处理，树木、植物被砍伐，只留下大片碎石。

几经周折，记者来到一座水电站，这里刚刚完成扩建，到处堆放着施工时的建筑物料。同行的南川市税务局局长向记者描述了扩建的原因。

南川水务局 局长：完全是按照财件201627号文件的要求来实施的，几个部门政策不完全配套，我们希望都配套起来也便于操作。

而同行的金佛山保护区管委会并不认同这种说法。

金佛山保护区管委会：他们没有和我汇报，也没有做环评，如果要环评就要核实保护区的情况，要核实位置。

《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条写明，在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。自然保护区内的电站显然不能申报扩建。

根据记者了解到的情况，这座小水电站扩建，属于严重违规建设，被责成整改。水电站已于2018年5月30日停机，申请到进行扩建的一百多万元国家财政拨款已全数退还。

审计署：环保审计 无盲点无禁区

一百多万元，全数退还了，但扩建给自然区里的动物植物乃至整个生态环境造成的影响和损失恐怕不是一时半会儿可以修复的。

在这次审计署的审计当中，对10个省的小水电站进行抽查，给出审计意见，要求立即整改。

审计署资源环境审计司处长 罗涛：第一，小水电开发的强度过大；第二，小水电的无序开发问题还是比较突出，第三，监管还不够到位，尤其是对生态环境的监管不够到位，对生态环境保护的重视程度还不够。

审计署资源环境审计司副司长 刘峰：实际上过去大家可能是没有引起注意，认为是小事就没人注意，反而变成一个盲区，一个监管空白，生态环境保护也要做到无盲点、无禁区。

责任编辑：桂强