印媒:中国西部战区将派团访印 重开印中军事交流

原标题：印媒：中国西部战区很快派团访印，重开印中高层军事交流

[环球时报驻印度特约记者 易简]印度《经济时报》22日报道称，在未来几个月，中国西部战区司令部将派一个代表团赴印度，开启洞朗对峙后印中停滞的高层军事交流。

该报说，这是印中两国领导人武汉非正式会晤后，中国军方国际合作部门负责人最近访问印度时做出的决定。双方都同意恢复互访，印度也将从印中边境地区司令部中派员赴中国访问。而很快将访印的中国西部战区下辖包括西藏在内的所属武装力量，毗邻印度。在互访之后，印中之间的军事合作中最早被提上日程的将是国防部长级对话，此外还有联合军事演习。

“印度国防新闻”网站22日报道称，对于印中来说，另一个问题是开通总长级别的军事热线。在中国表示通话需要提前至少48小时告知之后，该议题陷入僵局。中国最初表示应该通过中国驻印度大使馆进行沟通，但印度认为这将令热线失去意义。该报道说，现在谈判必须恢复。虽然一旦出现紧急呼叫，类似需要翻译人员的问题会增加事情的复杂性，但双方都有信心，会找到和武汉非正式会晤精神相符的解决办法，从而避免或更好地处理今后可能出现的对峙。

在军事交流展现回暖迹象的时候，一则有关印度政坛女强人、西孟加拉邦首席部长班纳吉取消访华行程的消息，让两国关系再现小波澜。《印度时报》22日报道称，班纳吉原本计划当晚率访问团飞往中国，进行经济和政治交流。整个访问计划都严格保密，中国驻印度使领馆甚至都不知情。该报说，虽然印度驻华大使尽力推动，但仍未能得到安排“合适级别”政治会晤的确认，不得不在最后一刻取消行程。

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