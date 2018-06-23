媒体：胡言乱语的民进党成员何止赖清德一个

原标题：那些年，民进党的“胡言乱语”

台湾今年盛产的香蕉。 （图片来自台媒）

台湾珍珠奶茶。 （图片来自台媒）

近日，台湾香蕉、凤梨等水果盛产价崩，农民欲哭无泪。为了给香蕉找销路，台“行政院长”赖清德在脸书发声，声称“生香蕉可带皮水煮，并可搭配酱油、大蒜，养生又美味”，希望用别样的吃法帮农民“消化”香蕉。

此文一出，台湾舆论炸开了锅。有人嘲讽这种煮法连猪都不吃，称“赖院长”是“干话王”。其实，胡言乱语的民进党成员何止赖清德一个，最近赖清德们频频现身，甚至还配上作秀的照片和行动。这些言行让旁观者瞠目结舌，让利益受害者气愤难平。

找销路：鼓励吃水煮香蕉

就在赖清德推荐了“水煮香蕉”的吃法后，民进党台北市议员王世坚在政论节目上执行了这一食谱：镜头前，他用筷子夹起一块煮过的带皮香蕉，蘸上酱油后眉头都不皱地吃了起来，还连连夸赞“蛮好吃的，香蕉皮煮过像剥皮辣椒”。

“果肉果皮一起吃，你认为香蕉还有问题吗？”“香蕉问题这不就彻底解决了吗！”王世坚在节目里这样说道。

王世坚的这一荒诞举动让节目里的其他来宾惊呼：“拍马屁不要拍过头”“你真是民进党的模范党员”。连网友们也不禁敬佩起王世坚对民进党的“忠贞”，造句称“问世间蕉为何物，直叫人连皮进肚。”

几乎同时，台第一银行董事长董瑞斌在香蕉采购及赠送的活动上，“用心良苦”地现场示范香蕉牛奶和香蕉皮牛奶的做法。他还深入解说，称香蕉皮有苦涩味道，搭配蜂蜜一起打成奶昔，可去掉涩味。劝大家可以尝试看看。

民进党成员的种种“现行”，让岛内网友实在看不下去，大家纷纷指责说，难道解决香蕉产销失衡的方法就是香蕉吃到饱？显见当局束手无策啊！

限塑令：用勺喝珍珠奶茶

“限塑令实施后不让用吸管了，怎么喝珍珠奶茶？”“可以用汤匙喝。”

面对网友的疑问，台“环保署副署长”詹顺贵的回答让人哭笑不得。

原来，台湾“环保署”近日预告，包含公部门、公私立学校、百货公司及购物中心、连锁速食店等4大类共8000家业者，不得提供餐厅就餐者一次性塑料吸管，该案预计于2019年7月1日实施。

然而，台湾民众酷爱珍珠奶茶等饮品，没了吸管，杯子里的珍珠、仙草等配料都不方便食用。因此该法案提出后岛内反弹声浪很大；对于官员提出的应对措施，网友们更是“翻白眼”。

但就在此时，民进党“立委”林静仪又在脸书力挺此政策，说自己“十多年来在这家很有名的珍珠奶茶店，点热珍奶时，一直都是杯子和汤匙”，结果照片一出惨遭网友打脸。网友说，“她用汤匙喝的是热的，旁边那冰的还是用吸管啊！”“可以边走边用汤匙喝再来说嘴好吗？”另外，网友还翻出了大量林静仪用塑料吸管的照片，表明了她“说一套做一套”。

干话多：是无能还是故意

民进党成员的胡言乱语，时常见诸媒体和社交平台，成为大家茶余饭后的笑料，也遭到岛内舆论强烈讥讽。

比如清明连假遇到堵车，台“交通部长”贺陈旦说，塞车的时候就当看风景，被民众批评为不知百姓疾苦；由于岛内频频面临缺电危机，林静仪提议称，晚上10点后限电，此举一方面解决能源问题，二方面解决少子女化问题。此言一出，便引发台湾网友群起嘲讽：“已经扼杀劳工的就业环境了，现在连下班都不能用电？”“干脆实施宵禁”。

赖清德回应护工低薪时说“低薪当做功德”、“立委”邱议莹批抗议者喊口号说“都是放录音带的”……台湾网友评价说，不论是香蕉价格崩盘、缺电问题，还是交通堵塞、禁塑令，反应的都是民进党一意孤行的政策和成员们固执地背书、护航，摆明“把人民当白痴”，想不出解决方法，却又不想承认错误，因此就只能一直硬拗下去。

台湾政论节目主持人黄智贤认为，民进党上下争相说干话，是因为没有能力知道问题到底出在哪里，也不想知道。他们无法面对问题，但总认为，只要混过新闻聚焦期，就可以过关，还能得过且过。民进党人的这种行径，归根到底，是来自于权力的傲慢。

责任编辑：桂强