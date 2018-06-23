流量漫游费7月1日起取消 这类手机号不能享受

原标题：流量漫游费7月1日起取消 但这类手机号不能享受

中新网客户端北京6月23日电（记者 吴涛）22日，流量漫游费取消的时间点得到了三大电信运营商最终确定——7月1日起实施。

流量漫游费取消后，哪些手机用户受益？区分新老用户么？能节省多少钱？很多人比较关心，而流量漫游费取消是否会有用户关切的新问题产生？

资料图：市民正在使用流量上网。中新社记者 侯宇 摄

看看！你是最受益的那类用户吗

“我上月套餐内流量还有剩余，去了趟外地，账单产生了套餐外流量费。”原来很多网友以前都有这种疑惑。7月份，这个问题将得到解决。

22日，中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商宣布，7月1日起，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

记者梳理发现，流量漫游费取消前后，套餐外流量价格几乎没有变化。以中国移动为例，套餐外流量价格均为0.29元/MB。

所以不用套餐的手机用户，用多少流量花多少钱，明码标价，取消不取消和他们没有关系。

那么哪些人会受益？主要是原来使用本地套餐的用户。流量漫游费取消后，只要你套餐内还有流量，国内去哪儿都可安心使用。

一些网友就表示，以后外地出差、旅游等，可以省流量费了。即使，工作调到新的城市，也不用换当地手机号，免去办理新手机号的麻烦。

举个例子，北京本地套餐用户A，套餐内不含有免费全国流量，他出差去重庆一月，在重庆使用了1G流量。A如果是中国移动用户则需要额外支付30元（6月1日前为60元）流量费，如果是中国联通和中国电信用户则需要另外支付60元。

7月1日后，如果A原来本地套餐流量够用，上述额外支付的流量费就可省下来了。

注意！有些用户还不能升级为国内流量

根据三大运营商的公告，国内的新老手机用户省内流量都可升级为国内流量。那有没有特殊的情况存在？

答案是，“有”。

记者注意到，三大运营商宣布7月1日起取消流量漫游费后，很多网友就留言咨询，校园卡是否也在调整范围内。“如果校园卡内流量也变成全国流量就太好了。”

这些相对特殊的套餐或手机卡，其流量是否都能升级为全国流量？记者联系了三大运营商客服了解到，如校园套餐、小区套餐、地铁流量包、机场流量包等都不在这次调整范围内。

中国电信客服表示，原基于基站定位的区域（最大范围小于本地网）优惠套餐本次不调整。中国联通客服称，由于小区内流量已经享受优惠资费，在本次调整中不受硬性，所以不进行调整。

电信行业独立分析师付亮22日也向记者表示，从各地反馈的情况看，套餐中包含的本地、本省流量都直接改为全国流量了，除地铁流量包、校园流量套餐之类有明显区域限制的套餐外。

资料图：用户在用手机流量看视频。中新网 程春雨 摄

放心！ 流量漫游费取消后资费不会升

除了校园卡等特殊用户外，付亮接受中新网记者采访时候表示，由于是不更改新套餐，扩大了流量的使用范围，因此对用户来说，自己的流量平均资费不变或略有下降，但不会上升。

付亮还说，“在取消流量漫游费前，抢到省内不限量套餐的用户，可能成为受益者。但这一感受，会随着运营商不断提速降费、不断推出新套餐而逐渐消弱直至消失。”

记者注意到，实际上，对于取消流量漫游费，三大运营商都有提前做准备。今年5月份以来，三大运营商设计的新套餐基本不再有本地流量了；另外，对不限量套餐做了降价升级处理。

例如，中国移动近来推出88元/月不限流量套餐，原来的不限量套餐最低也得100多元每月；中国联通将原来的不限量套餐冰激凌套餐升级为价格更便宜的大小冰神卡。

有分析人士此前接受中新网记者采访时表示，“都知道政策要来了，这样做可以提前锁定用户，防止流失，另外让那些使用本地套餐的用户也有动力换套餐。”

2017年6月份，中国新闻网微博发起关于“手机流量竟还分本地流量和全国通用，你咋看？”的小调查，引发网友关注。截图

速度！流量漫游费取消政策落地仅花3个多月

流量漫游费取消的话题最早可追溯到2017年。按既定计划，去年9月1日起三大运营商全面取消手机国内长途和漫游费，不过仍区分本地流量、全国流量。

在手机国内长途和漫游费取消前的2017年6月份，中新网曾首家策划报道《手机长途漫游费将取消 流量为啥还分本地和全国通用？》，流量漫游费的问题开始引起网友强烈关注。

2018年3月5日，取消流量漫游费写入2018年政府工作报告。

2018年3月6日，工信部相关官员表示，推动基础电信企业抓紧落实，尽快做好实施准备工作。基础电信企业表示，企业将全力以赴，加班加点推进工作进程，争取今年7月1日实施（取消流量漫游费）。

2018年6月22日，三大运营商陆续宣布，自2018年7月1日起，取消流量漫游费，国内新老用户省内流量升级为国内流量。

资料图：各种手机卡。

延伸！提速降费四年，后续降费空间如何？

截至5月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数近15亿户。提速降费的政策，几乎惠及到每一个移动电话用户。

提速降费最早追溯到2015年。当年5月5日，三大运营商发布首次提速降费方案，拉开提速降费大幕。

2015年5月，中国移动称，到当年底流量综合资费降35%；中国联通表示，流量单价降低20%以上；中国电信则是宽带价降近四成，流量费降30%。

2015年8月起，京津冀手机漫游费取消；10月起手机流量单月不清零。

2015年，三大运营商还密集下调了国际漫游费，最大降幅超90%。

2017年9月1日起，三大运营商全面取消国内长途和通话漫游费。

成效也是显而易见。今年3月份，工信部部长苗圩介绍，降费方面，用户资费在不断下降，三年来，宽带用户资费下降了90%，移动用户资费下降了83.5%。

资费下降的同时，消费者对流量的消耗正越来越大，5月份，国内户均移动互联网接入流量近4GB，再创新高。

通信行业专家项立刚表示，未来流量资费继续降价的空间存在，也符合运营商的发展、用户需求。

责任编辑：桂强