山西重用干部落马 系晋官场重建首批16个样本之一

原标题：山西重用干部再落马

近日，山西省人民检察院原副巡视员贾文声在退休一年多后，涉嫌严重违纪违法，被山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，贾文声系山西“塌方式腐败”后官场重建被重点提拔的干部之一，在2015年12月，他与50名省管干部获重用。

而在一个月前，今年5月18日，山西吕梁市委常委、孝义市委书记马文革落马。马文革系山西官场重建首批选出了16个“样本”之一。

2014年，山西官场发生“塌方式腐败”，半年时间7名省部级落马，全年处分市厅级官员45人、县处级官员545人，累计处分违纪党员干部15450人。

2014年9月，王儒林调任山西省委书记，如何重塑山西官场、如何补官成为山西的头等大事。

2015年3月，在全国两会上，王儒林在回答记者有关省管干部空缺问题时表示，现在山西省管干部空缺确实近300名。

他直言，如何选人用人是面临的最棘手问题，“自古以来，选人用人是大难题，山西在发生系统性塌方式腐败情况、诸多案件又没有办结情况下，选人用人防止带病提拔就更难了”；“岗位不能长期空缺，但是也不能今天提上来，明天又进去了”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，为“灾后重建”选拔干部，山西出台了不少制度化措施，其中包括“六全”跟踪和“六查”考验。

所谓“六全”跟踪，就是干部选用所有环节全程民主、全程差额、全程署名、全程留痕、全程监督、全程追责。每个人选不仅面对面接受纪委谈话，接受公众监督，还要经历“六查”考验，查档案、查个人有关事项报告、查业绩、查案件、查年终考核结果、查巡视反馈意见相关资料。

此外，山西还出台了《关于做好甄别处理一批、调整退出一批、掌握使用一批干部工作的意见》、《关于加强县委书记选拔任用和管理监督的意见》和《省管干部动议酝酿议事规则》等三个文件，对干部选任工作中的每个环节都做了明确规定。

与此同时，山西开始在吕梁市和山西省交通厅两个“重灾区”进行补官试点，16名首批官场重建选拔的干部上任，马文革即为其中之一。

马文革此前任山西省委政策研究室副主任、机关纪委书记。通过此次考核，他被任命为吕梁市委常委、孝义市委书记。

据《南方周末》报道，经过严格的廉政审查后，对马文革等人的最终考验，是由两名省委常委完成的。马文革回忆，2月15日，（时任）省委副书记楼阳生和（时任）省委组织部部长盛茂林对他及另4名拟派到吕梁担任市委常委的官员进行了面试。

2015年3月23日，山西省委对这16名新任职的省管领导干部进行任前集体谈话。

在此之后，山西省委组织部又发布了几次干部任前公示，加速官场重建。2015年12月，山西省委组织部一次性发布了51名省管干部任前公示，其中包括贾文声。

贾文声出生于1956年11月，是山西临猗人，他长期在山西省人民检察院工作，2006年开始任山西省人民检察院监所检察处处长、检察员，后任侦查监督处处长、检察员，侦查监督二处处长、检察员。

2015年12月，在通过干部任前公示后，他调任山西省人民检察院副巡视员，去年1月到龄免职退休。

今年5月18日，马文革在任上被查。如今，退休一年多的贾文声也落马了。

责任编辑：余鹏飞