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山西省人民检察院原副巡视员贾文声被查(简历)

山西省人民检察院原副巡视员贾文声被查(简历)
2018年06月23日 11:25 中国经济网
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　　原标题：山西省人民检察院原副巡视员贾文声接受审查调查（简历）

　　经济日报-中国经济网太原6月23日讯 据山西省纪委监委消息：山西省人民检察院原副巡视员贾文声涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　贾文声简历

　　贾文声，男，1956年11月出生，汉族，大学文化，山西临猗人，中共党员，1974年5月参加工作，1983年6月加入中国共产党。

　　1974年5月至1976年12月，运城张耿大队插队知青；

　　1976年12月至1981年2月，兵器部575厂工人；

　　1981年2月至1984年6月，运城地区招待所办公室干事；

　　1984年6月至1988年7月，共青团运城地委组织部部长；

　　1988年7月至1989年1月，中国青旅山西分社办公室主任；

　　1989年1月至1992年1月，中国青旅山西分社经济贸易部筹备组负责人；

　　1992年1月至1992年4月，山西省人民检察院干部；

　　1992年4月至1996年12月，山西省人民检察院正科级助理检察员；

　　1996年12月至2000年2月，山西省人民检察院副处级检察员；

　　2000年2月至2001年9月，山西省人民检察院编志办副主任、检察员；

　　2001年9月至2006年3月，山西省人民检察院监所检察处副处长、检察员（其间：2001年9月至2004年7月北京大学法学专业网络教育学习，获得法学学士学位）；

　　2006年3月至2009年4月，山西省人民检察院监所检察处处长、检察员；

　　2009年4月至2010年5月，山西省人民检察院侦查监督处处长、检察员；

　　2010年5月至2015年12月，山西省人民检察院侦查监督二处处长、检察员；

　　2015年12月至2017年1月，山西省人民检察院副巡视员（2017年1月到龄免职退休）。

　　2018年6月，涉嫌严重违纪违法，接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申

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