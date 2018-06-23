山西省人民检察院原副巡视员贾文声被查(简历)

原标题：山西省人民检察院原副巡视员贾文声接受审查调查（简历）
经济日报-中国经济网太原6月23日讯 据山西省纪委监委消息：山西省人民检察院原副巡视员贾文声涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
贾文声简历
贾文声，男，1956年11月出生，汉族，大学文化，山西临猗人，中共党员，1974年5月参加工作，1983年6月加入中国共产党。
1974年5月至1976年12月，运城张耿大队插队知青；
1976年12月至1981年2月，兵器部575厂工人；
1981年2月至1984年6月，运城地区招待所办公室干事；
1984年6月至1988年7月，共青团运城地委组织部部长；
1988年7月至1989年1月，中国青旅山西分社办公室主任；
1989年1月至1992年1月，中国青旅山西分社经济贸易部筹备组负责人；
1992年1月至1992年4月，山西省人民检察院干部；
1992年4月至1996年12月，山西省人民检察院正科级助理检察员；
1996年12月至2000年2月，山西省人民检察院副处级检察员；
2000年2月至2001年9月，山西省人民检察院编志办副主任、检察员；
2001年9月至2006年3月，山西省人民检察院监所检察处副处长、检察员（其间：2001年9月至2004年7月北京大学法学专业网络教育学习，获得法学学士学位）；
2006年3月至2009年4月，山西省人民检察院监所检察处处长、检察员；
2009年4月至2010年5月，山西省人民检察院侦查监督处处长、检察员；
2010年5月至2015年12月，山西省人民检察院侦查监督二处处长、检察员；
2015年12月至2017年1月，山西省人民检察院副巡视员（2017年1月到龄免职退休）。
2018年6月，涉嫌严重违纪违法，接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
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