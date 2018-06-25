10年内茅台3名高管落马 有人受贿因看世界杯案发

原标题：10年内茅台3高管落马 有人受贿因看世界杯案发

来源：法制晚报

昨天，贵州省纪委监委微信公众号发表文章《从贵州茅台退休一年多 他还是没能“平安着陆”》。文中谈到了茅台集团原党委委员，茅台酒股份有限公司原副总经理、财务总监谭定华因严重违反党的纪律和国家法律法规，被开除党籍，取消退休待遇，收缴违纪款物，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

记者梳理发现，身为国内第一大酒企茅台，谭定华并非第一个落马的高管。从2008年至2018年，至少有包括贵州茅台股份有限公司原总经理乔洪，贵州茅台酒厂（集团）有限公司原党委副书记、副总经理房国兴等，先后因受贿上千万元被判刑。其中一名高管更是因为在韩日世界杯期间带人赴韩国看球，因接受承办单位贿赂，导致案发。

茅台集团原总经理乔洪 受贿千万被判死缓

乔洪，1953年出生，大专文化，高级经济师。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理，贵州茅台酒厂有限责任公司董事、党委副书记。

公开资料显示，乔洪在担任茅台集团总经理之前，曾任贵州省纳雍县县长、毕节地区轻纺工业局局长等职务。2000年，乔洪从贵州省轻工厅副厅长的职位“下放”到下属企业贵州茅台股份有限公司担任总经理。

2007年4月30日，乔洪被贵州省纪委的人带走，随后被“双规”。此消息传出后，曾引发茅台股票在5月10日紧急停牌。

中共贵州省纪律检查委员会有关负责人在接受新华网记者采访时介绍，乔洪在2002年韩日世界杯期间，组织销售业绩较好的部分经销商及茅台集团部分先进工作者赴韩国观看世界杯，这次活动中接受承办单位贿赂，乔洪受贿案由此案发。

据新华社消息，2010年1月15日，贵州茅台酒股份公司原总经理乔洪受贿、巨额财产来源不明一案，由贵州省遵义市中级人民法院审理后进行一审宣判。

经法院审理查明，被告人乔洪于2000年底至2007年3月期间，利用其担任贵州茅台酒股份公司总经理的职务便利，为他人谋取利益，先后100余次分别收受胡某、公某、罗某等22人的贿赂，折合人民币共计1323万余元；伙同其弟乔建华共同受贿218万余元；被告人乔洪另有折合人民币820万元的巨额财产不能说明来源合法。

最终，乔洪犯受贿罪，被判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑五年，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

乔洪的弟弟乔建华作为同案被告人，亦因犯受贿罪被判处有期徒刑11年，并处没收个人财产50万元。

茅台酒厂副总经理房国兴 受贿千万被判10年半

和乔洪相似，房国兴也是由贵州省国资委任命的由贵州省地方政府官员转型的茅台酒厂高管。

房国兴1959年5月生，山东省安丘市人，遵义财校商业供销会计专业毕业。2011年2月--2013年1月任中共贵州省遵义市政协副主席、仁怀市委书记（副厅级）。2013年1月到贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司担任党委副书记、副总经理。

担任茅台集团副总经理不足两年，传出房国兴落马的消息。2014年11月，贵州省纪委监察厅网站公布，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理房国兴涉嫌严重违纪，接受组织调查。

据中国裁判文书网公布的裁判文书显示，贵州省贵阳市人民检察院公诉时指控，2001年至2014年，被告人房国兴利用其担任贵州省仁怀市副市长、市长、市委书记以及贵州茅台酒厂（集团）有限公司党委副书记、副总经理等职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受他人财物，共计人民币1008.9186万元和价值人民币90.8万元的大众牌途锐轿车一辆。

记者看到，房国兴被指受贿一案中，行贿单位不少都是酒企以及建筑企业。为了求得房国兴在征地拆迁等方面的帮助，某景观公司法定代表人刘某，2009年为房家在北京市朝阳区阳光上东小区购房垫付30万元首付款。

贵阳市中级人民法院经审理认为，被告人房国兴身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人人民币1008.9186万元和价值人民币90.8万元的轿车一辆，其行为已构成受贿罪。

根据房国兴犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，认定被告人房国兴犯受贿罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币50万元（刑期自2015年2月13日起至2025年8月12日止）。被告人房国兴受贿所得赃款人民币1008.9186万元和赃物大众牌途锐轿车一辆予以没收，上缴国库。

已退休前高管谭定华 被查出受贿3460万元

谭定华1954年11月生，贵州仁怀人，大专文化，1971年12月参加工作，历任茅台酒厂财务科（处）副科长、科长、处长，茅台股份公司财务总监。2010年5月，56岁的谭定华升任茅台集团党委委员、茅台股份公司副总经理。

据贵州省纪委监委发布的消息，2006年至2015年，谭定华利用担任茅台集团党委委员、贵州茅台酒股份有限公副总经理的职务便利，先后为10多家公司成为茅台集团的茅台酒经销商、供应商等提供帮助，收受财物3460多万元以及200克金条一根。

据贵州茅台2014年年报显示，谭定华税前年薪为181.71万元。但谭定华走上领导岗位后，身边便不乏原料供应商、经销商的“围猎”，每天以各种理由上门请吃饭、套近乎、求办事的人不少。从吃饭开始逐渐到送礼送钱，谭定华来者不拒。

于是，茅台酒经销商、酒杯供应商、酒袋供应商、高粱供应商、小麦供应商、包装材料供应商……在分管财务、物资供应、包装采购的副总经理谭定华那里，几乎是只要送钱，就可以成为茅台公司经销商、供应商。

贵州省纪委监委举例说，2006年、2008年、2010年，林某、王某夫妇，先后找到谭定华的妻子陈某，请求谭定华帮忙办茅台酒经销商，并承诺将赚的钱对半分。陈某答应后，将此事告诉谭定华。之后，谭定华利用职务便利，向茅台酒厂销售部门工作人员打招呼，使林某、王某夫妇实际控制的3家公司先后成为在贵阳、福建的茅台酒经销商。

林某、王某夫妇赚钱之后，多次向谭定华的妻子陈某输送钱财。陈某自欺欺人地分别用儿子、儿媳、姐姐、兄弟、侄儿、侄女的身份证在银行开设账户，用来收受钱财。从2011年到2013年，林某、王某夫妇分12次向陈某提供的6个银行账户打款2900多万元。

目前，谭定华涉嫌犯罪的问题，正在由司法机关进行调查处理。

责任编辑：余鹏飞