原标题：美国的一场危机愈演愈烈 只因中国拒做这件事——

自今年1月中国禁止进口洋垃圾后，全世界尤其是许多发达国家都慌忙寻求应对措施。

参考视频小编注意到，不到半年时间，难以处理的塑料垃圾已经令美国各州叫苦不迭了：垃圾处理价格暴涨、政府疲于应付的报道层出不穷。

美国《新论坛》报网站近日报道称，受中国“洋垃圾禁令”的影响，从7月开始，华盛顿州多个城市居民的垃圾回收费将会增加。

报道援引回收公司经理梅特卡夫的话说，“世界上没有任何工艺可以生产出清洁材料。”过去，中国是美国最大的垃圾出口目的地。而现在，美国的垃圾回收公司面临着无法预料的危机，西海岸遭受最大打击。目前，有的公司回收处理垃圾的方式是普及垃圾分类，提醒居民如何分辨可回收和不可回收垃圾。

密歇根州肯特郡的官员则向美媒诉苦：“因为中国不收了，我们要多花100万美元处理垃圾！”

这或将直接导致密歇根州居民的垃圾回收费用上涨60%到80%。

还有媒体报道了加州一家垃圾处理公司的窘境，“因为中国，我们要花更多钱！”一方面，中国的环保禁令使得全球废纸的回收价格大幅下跌，过去每吨100美元现在甚至不到5美元，再加上运输成本，最终只能是大量积压填埋；另一方面，公司不得不研发新技术和聘用更多工人完成垃圾分拣，这也抬高了成本。

更令美国人担忧的是，“垃圾危机”或许才刚刚开始。

佐治亚大学研究人员通过解析全球贸易数据后，于20日在美国《科学进展》杂志上发表预测性论文。研究学者推断，到2030年，中国的这项禁令将令全世界（主要是高收入国家）需要处理的塑料增加1.11亿吨，目前这些国家并没有处理这些塑料的好办法。

对于未来，论文作者之一詹娜·詹贝克表示担忧，“如果没有大胆的新思路和整个系统的变革，即使目前相对较低的回收利用率也将无法实现，我们以前回收的材料现在也可能会进入垃圾填埋场。”

值得注意的是，面对这场“垃圾危机”，竟有部分美媒在报道中情绪化地“埋怨”中国，例如彭博新闻社就妄称，中国“甩给”世界一个1.11亿吨的“大麻烦”。

事实上，中国早就提前近半年时间公布“洋垃圾禁令”，给足了相关国家充分的准备时间。

中国进口境外固体废物最早始于上世纪八十年代。当时是为了缓解原料不足，开始进口可用作原料的固体废物，而随着经济社会的发展，进口固体废物暴露出不少问题，尤其是给环境带来的影响。

也正是因此，中国出台了相应规定不再接收“洋垃圾”，并于去年7月19日正式向WTO进行通报。

当然，对于部分美媒不负责任随意栽赃的论调，大多数美国网友都表示难以信服。

有网友“打脸”称：“几十年来，西方一直指责中国的污染问题，事实上，大部分废品垃圾都来自于这些国家。现在是美国和欧洲安装自己‘厕所’的时候了！”

还有人表示，“对中国来说是好事。现在懒惰的国家不得不自己面对垃圾问题了！”“我们必须自己处理这个问题！”

责任编辑：刘光博