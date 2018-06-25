来源：共青团中央

原标题：共青团十八大举行预备会议和主席团第一次会议

6月25日下午，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会分组举行预备会议。

会议通过了团十八大议程。大会的议程为：听取和审查共青团十七届中央委员会的报告；审议通过《中国共产主义青年团章程（修正案）》；选举产生共青团十八届中央委员会。

会议还通过了团十八大代表资格审查委员会名单、大会主席团和秘书长名单，通过了关于确认共青团十七届五中全会增选团中央委员、候补委员决定的决议。

6月25日下午，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会主席团举行第一次会议。

会议通过了由贺军科、汪鸿雁、徐晓、傅振邦、尹冬梅等5人组成的主席团常务委员会名单。

会议通过了中国共产主义青年团第十八次全国代表大会代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告。

报告说，整个选举工作自2018年1月组织实施，于2018年5月下旬完成。各选举单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大代表选举工作的好做法好经验，深刻把握共青团的政治性、先进性和群众性要求，严把政治关、廉洁关和身份关，贯彻执行民主集中制原则，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法，实行差额推荐、差额考察、差额选举，差额比例不低于20%。整个选举工作严格按照团章和团中央的有关规定进行，符合团内民主程序。

报告说，按照工作需要和惯例，团的十八大还从部分少数民族、少先队员等群体中邀请11名优秀分子，作为特邀代表出席大会。

主席团会议还通过了大会日程、大会副秘书长名单。根据这个日程，团十八大将于6月26日上午开幕，6月29日上午闭幕。

责任编辑：桂强