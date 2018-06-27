这次团代会较特殊:共青团中央第一书记的位子空缺

原标题：10分钟《新闻联播》头条背后

撰文 | 孟亚旭

今天的话题，是五年一次的团代会。

昨天，共青团十八大开幕，习近平、李克强、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正到会祝贺，王沪宁代表党中央致词。

这场规格很高的开幕大会，是昨日《新闻联播》头条，这条新闻用时约10分钟。

根据昨天官方的报道，会议的议程包括以下几个：

大会主席团常务委员会委员贺军科宣布大会开幕

10名少先队员向大会献词

中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁代表党中央发表致词

中华全国总工会党组书记、书记处第一书记李玉赋代表各群众团体致贺词

贺军科代表共青团第十七届中央委员会作报告

一位中央政治局常委致词

新华社报道称：

王沪宁代表党中央发表了题为《乘新时代东风放飞青春梦想》的致词。王沪宁首先向大会的召开表示热烈祝贺，向全国各族青年、全体共青团员和广大青少年工作者致以诚挚的问候。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，由一位中央政治局常委代表党中央在团代会上致词，是惯例。

五年前共青团十七大开幕时，代表党中央致祝词的，是时任中央政治局常委、中央书记处书记的刘云山。

除上述二人外，胡启立、胡锦涛、吴官正、李长春等也都曾在团代会开幕式上代表中共中央致词。

此外，在每一次团代会开幕大会上，一般都会是共青团第一书记代表上一届共青团中央委员会作报告。

比如2008年6月共青团十六大开幕和2013年6月共青团十七大开幕时，作报告的分别是时任共青团中央书记处第一书记的陆昊和秦宜智。

这次比较特殊。

本次大会开幕时，共青团第一书记的位子空缺，代表共青团第十七届中央委员会作报告的，是大会主席团常委委员会委员贺军科。

贺军科现任共青团中央书记处常务书记。

公开资料显示，贺军科，1969年2月生，早年曾在中国航天工业总公司、中国航天机电集团公司工作，2005年12月任共青团中央书记处书记，2013年6月任常务书记。

10名少先队员献词

贺军科的报告分为8个部分：

进入新时代的中国青年和共青团；强国时代青年的历史使命；用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作；培养担当民族复兴大任的时代新人；青春建功新时代；大力促进青年发展；共青团改革再出发；全面从严治团。

其中，最后两个部分值得注意。

一个背景是，十八大以来，高层将共青团在内的群团工作改革作为全面深化改革、全面从严治党的重要组成部分，作出战略规划和整体部署。

2016年8月，中办印发了《共青团中央改革方案》。这个曾被中央政治局常委会会议、中央全面深化改革领导小组会议、中央书记处办公会议分别审议的方案提到，“推进共青团改革，是全面从严治党的一部分，是焕发共青团生机活力的重要举措。”

官方数据显示，到团十八大召开之时，团的全国代表大会、团中央委员会、团中央常委会中基层和一线代表的比例将分别达到70%、50%和25%，各级团的领导机关议事决策作用将得到更好发挥。

除贺军科作报告外，开幕大会还有10名少先队员向大会献词，这并非第一次，五年前共青团十七大开幕时，就有6名少先队员向大会献词。

如何选出来的？

“他们有的来自革命老区，有的来自民族地区，有的是勤学孝老的好榜样，有的是热心公益环保的好少年。”

划重点，革命老区、民族地区、勤学孝老、热心公益环保。

中南海座谈

在担任共青团中央书记处第一书记4年多后，秦宜智在去年9月卸任，后转任国家质量监督检验检疫总局副局长（正部长级）。今年3月，秦宜智任国家市场监督管理总局副局长（正部长级）。

秦宜智是改革开放以来第九任团中央书记处第一书记，此前，韩英、王兆国、胡锦涛、宋德福、李克强、周强、胡春华、陆昊均曾担任该职。

五年一次的团代会，议程很多，其中有一个特别重要的议程为“选举产生新一届团中央领导机构”，以下为历届选举情况：

此外，胡春华也曾在2006年至2008年担任过共青团中央书记处第一书记。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，近几届共青团第一书记中，多人都是在卸任后转赴地方任职，在地方历练后，如今已经在国家重要岗位任职。

历届共青团书记处书记也在日后转赴他处，如巴音朝鲁现任吉林省委书记，孙金龙现任新疆维吾尔自治区党委副书记，杨岳现任江苏省委常委、统战部部长，卢雍政现任贵州省副省长等。

多说一句。

还有一个惯例。

团中央新一届领导班子选出来后，党和国家领导人一般会在中南海同他们座谈。

1998年6月团十四大召开期间，党中央曾邀请全体团代表参观中南海。

团十五大、团十六大以及团十七大时，党和国家领导人也都曾在北京中南海同团中央新一届领导班子成员和部分代表座谈。

△2008年6月14日，党和国家领导人在北京中南海怀仁堂同团中央新一届领导班子成员和团十六大部分代表座谈。

△2013年6月20日，党和国家领导人习近平等在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话。

资料 | 人民网 新华网 央视等

责任编辑：张申