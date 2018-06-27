中办出来的年轻人担重任 70后地级市书记再添一例

原标题：中办出来的年轻人担当重任

来源：长安街知事

“70后”地级市市委书记再添一例：6月27日，四川绵阳市长刘超升任市委书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，出生于1971年11月的他曾在国办、中办等工作了16年。升至正局级后赴成都挂职，自此留在了四川。

除了刘超，中办赴地方任职的“70后”干部今年已有多人调整。比如浙江最年轻的市委书记陈新转任省政府秘书长，全国最年轻的地级市市长郄英才当选为襄阳市市长。

“处事公道、为人正派”

自中国人民公安大学毕业后，刘超先进入公安部工作了7年，2000年起赴国务院办公厅，从副处级渐次升至副局级干部。

7年之后，刘超从国办转入中办，2009年升为正局级。同年，他离开北京，空降成都市挂职。

2年期满后，组织安排他继续留在当地，历任成都市委常委、统战部部长、高新区党工委书记等职。2015年初，刘超离开成都，赴全国唯一的科技城——绵阳当市长。

在当时的任职大会上，上级对他的评价是：综合素质好、党性原则强，视野开阔、思路清晰，组织领导和协调能力比较强，处事公道、为人正派，在干部群众中口碑好。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此次刘超任市委书记是接棒彭宇行。今年1月，这位长期任职于中科院的留法博士晋升为副省长。

此外，昨天四川省委组织部还发布了一则干部任前公示：1974年出生的绵阳市委常委、市国资委党委书记元方，拟任正厅级领导职务。

如前文所述，绵阳不但是中央批准建设的唯一国家科技城，还是我国重要国防科研生产基地，也是国家系统推进全面创新改革试验重点地区。

要全面推进科技、创新工作，作为一把手，刘超肩膀上的担子不轻。

中办下来的3名“70后”

值得注意的是，刘超并非今年首位调整职务的中办挂职干部。

今年2月，浙江衢州市委书记陈新出任省政府秘书长。与刘超类似，他也是位“70后”干部，出生于1970年9月，且长期在中办工作，为正局级秘书。

比刘超入川早半年，陈新赴浙是在2009年1月，挂任宁波市委副书记。期满后，他也被安排留在当地，2012年当选为衢州市长，3个月后升任市委书记，成为当时浙江9个地级市和2个副省级城市中最年轻的市委书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，目前还有一位中办来的“70后”干部任地级市政府一把手。

2013年7月，中办秘书局副局长郄英才“空降”至湖北省随州市，后任市长。去年11月，他离开随州，赴襄阳担任代市长，今年1月去代转正。

2017年12月，人民网统计发现，截至当时，全国至少有80名“70后”干部担任地市党政主要领导职务。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，其中担任地级市市委书记的有——

湖南永州市委书记李晖（1970年6月出生）；

湖北咸宁市委书记丁小强（1972年12月出生）；

黑龙江鹤岗市委书记张恩亮（1970年1月出生）；

山东菏泽市委书记孙爱军（1972年3月出生）；

安徽池州市委书记王宏（1970年5月出生）；

贵州铜仁市委书记陈昌旭（1970年1月出生）等。

责任编辑：余鹏飞