清理周永康“余毒”的重点城市 书记市长同步调整

原标题：书记、市长同步调整的重要城市

四川省资阳市委书记、市长同步调整。

27日，资阳市召开全市领导干部大会，宣布省委关于资阳市党政主要领导调整补充的决定：陈吉明同志任中共资阳市委书记，提名免去资阳市人民政府市长职务；吴旭同志任中共资阳市委委员、常委、副书记，提名资阳市人民政府市长。

此前，陈吉明任资阳市市长，吴旭任四川省妇联党组书记、主席。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，资阳曾是四川省腐败重灾区，因深陷周永康恶劣影响而备受关注。

去年6月1日，中国共产党四川省第十届纪律检查委员会向中国共产党四川省第十一次代表大会的工作报告，全文发布。

报告提出：（四川省纪委）全力配合党中央和中央纪委查处周永康、李春城、郭永祥、李崇禧、李成云等严重违纪案件。把彻底肃清周永康案恶劣影响作为重大政治任务，对中央专案移交线索涉及的人员分级分类严肃处理，严肃查处成都、资阳等重点地区、重点领域领导干部系列违纪案件，清理“余毒”、消除政治隐患。

也就是说成都、资阳这两个地区，是清理周永康“余毒”的重点地区。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2014年年底，不少媒体曾用“塌方式腐败”形容资阳官场。

当时，资阳有5名市领导相继落马，包括市委原书记李佳，原市长邓全忠，市人大常委会原主任罗勤宏（系前任市长），原副市长、公安局原局长陈正权，原副市长赵涌涛等。

在资阳市委原书记李佳、资阳市原市长邓全忠双双落马后，2014年底，四川巴中市长周喜安调任资阳市委书记，四川自贡市委常委、常务副市长陈吉明调任资阳市委副书记、副市长、代市长，后任市长。

今年1月，周喜安在安徽省政府换届中当选为副省长，晋升副部级，资阳市委书记空缺至今。

此次接任资阳市委书记的陈吉明，出生于1962年5月。任职资阳前，他长期在自贡市工作。2000年开始，他任自贡市政府秘书长，办公室主任。2003年3月，他出任自贡市副市长，5年后进入市委常委班子，并任常务副市长。2014年9月调任资阳至今。

当时，在资阳市全市领导干部大会上，四川省委组织部相关领导在介绍陈吉明相关情况时说，陈吉明顾全大局，勤政务实，作风民主，为人正派，处事公道，待人谦和，群众基础好。省委认为，陈吉明同志担任资阳市委副书记、提名为市长人选是合适的。这既是对陈吉明同志个人的肯定和信任，也是对资阳工作的支持。

陈吉明还是第十三届全国人大代表，今年3月他首次在全国两会上履职。

此次出任资阳市委副书记、提名为资阳市长的吴旭，是名“70后”女性，出生于1970年4月。她也长期在自贡市任职。

2000年5月，她由自贡市大安区委副书记调任共青团四川省委副书记，2006年后任职雅安，先后任副市长、市委常委、宣传部长。2011年，她调任巴中市委副书记，一年后任职四川省妇联，先后任副主席、主席至今。

陈吉明简历

陈吉明，男，汉族，1962年5月生，四川富顺人，中共党员，1984年7月参加工作，省委党校经济学专业毕业，党校研究生学历。

1980.09-1984.07 四川财经学院农业经济专业学习

1984.07-1987.10 自贡市委党校经济学教研室教师（其间：1986.07-1987.09下派四川大西洋公司锻炼任办公室副主任）

1987.10-1991.03 自贡市政府办公室综合处科员、副处长

1991.03-1995.06 自贡市政府目标管理办公室副主任、主任

（1991.02-1992.01下派任荣县龙王乡党委副书记）

1995.06-1997.11 自贡市交委副主任（其间：任四川川南高等级公路公司副总经理）

1997.11-1998.03 自贡市自流井区委副书记、区政府常务副区长

1998.03-2000.12 自贡市自流井区委副书记、区政府区长（其间：2000.03-2000.05清华大学经济管理研修班学习）

2000.12-2001.07 自贡市政府秘书长

2001.07-2003.03 自贡市政府秘书长、办公室主任

2003.03-2008.08 自贡市政府副市长（2001.09-2004.06省委党校经济学专业研究生班学习）

2008.08-2014.09 自贡市委常委、市政府常务副市长

2014.09-2014.10 资阳市委副书记

2014.10-2015.03 资阳市委副书记，市政府代理市长、党组书记

2015.03-2018.06 资阳市委副书记，市政府市长、党组书记

2018.06-资阳市委书记，市政府市长、党组书记

吴旭简历

吴旭，女，汉族，1970年4月生，四川省自贡市人，1990年7月加入中国共产党，1991年7月参加工作，新加坡南洋理工大学政府公共管理专业毕业，在职硕士研究生学历。

1988.09-1991.07 自贡师专（现四川理工学院）英语系学习

1991.07-1992.07 自贡卫校团委工作

1992.07-1996.10 自贡卫校团委副书记、书记、学生党支部书记（其间：1994.11 -1995.11挂职任自贡市团委宣传部长）

1996.10-1998.05 自贡市团委副书记（其间：1995.10-1997.07四川师范大学经济管理专业本科函授班学习，获管理学学士学位）

1998.05-2000.05 自贡市大安区委副书记

2000.05-2003.01 共青团四川省委副书记（其间：1997.07-1999.07在四川大学国民经济学专业研修班学习；2000.12月起兼任省青联副主席）

2003.01-2006.11 共青团四川省委副书记，省青联主席（其间：2003.02-2003.06在中央党校西部班学习；2003.10-2004.01在中组部第四期高级公务员出国英语培训班学习；2004.02-2006.02在中央党校哲学专业研究生函授班学习；2005.02-2006.02月在新加坡南洋理工大学政府公共管理专业硕士研究生班学习）

2006.11-2009.10 雅安市副市长（其间：2009.03-2009.09挂职任国家旅游局港澳台司副司长、质量规范与管理司副司长）

2009.10-2009.12 雅安市委常委、市政府副市长

2009.12-2011.08 雅安市委常委、宣传部长

2011.08-2012.05 巴中市委副书记

2012.05-2013.05 四川省妇联党组副书记、副主席

2013.05-2013.06 四川省妇联党组书记、省委提名主席

2013.06-2018.06 四川省妇联党组书记、主席

2018.06-资阳市委副书记，提名资阳市人民政府市长

责任编辑：余鹏飞