赴台陆客急剧减少 台旅游业遇30年来最“冷”暑假

原标题：赴台大陆游客急剧减少，台旅游业遇30年最“冷”暑假

[环球网综合报道]“30年来最惨的一年！”据台湾东森新闻网27日报道，由于两岸关系僵化，赴台大陆游客急剧减少，今年暑期台湾观光业十分受挫，甚至不少酒店称目前7月的旺季订房只有一两成，台“交通部”观光局不断推出鼓励岛内民众赴南台湾旅游的措施。

东森新闻网称，根据南台湾观光产业联盟统计，今年暑期各饭店订房比去年掉了一半，只有前年的7成，不少饭店甚至7月的住房率仅仅一成。为抢救南台湾旅游市场，“交通部观光局”不断推出“住一晚送一晚”优惠，但不少店家因怕打对折反而损害利润，不敢轻易实施。

据“联合新闻网”此前分析，台“交通部”观光局数据显示，虽然赴台旅客近年来总体增多，但长时间逗留、大量消费的大陆游客数量大幅下降是旅游业遇冷的主要原因，其他地区游客的消费能力“无法比拟”。（张雪婷）

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