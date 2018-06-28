赴台陆客急剧减少 台旅游业遇30年来最“冷”暑假

原标题：赴台大陆游客急剧减少，台旅游业遇30年最“冷”暑假
[环球网综合报道]“30年来最惨的一年！”据台湾东森新闻网27日报道，由于两岸关系僵化，赴台大陆游客急剧减少，今年暑期台湾观光业十分受挫，甚至不少酒店称目前7月的旺季订房只有一两成，台“交通部”观光局不断推出鼓励岛内民众赴南台湾旅游的措施。
东森新闻网称，根据南台湾观光产业联盟统计，今年暑期各饭店订房比去年掉了一半，只有前年的7成，不少饭店甚至7月的住房率仅仅一成。为抢救南台湾旅游市场，“交通部观光局”不断推出“住一晚送一晚”优惠，但不少店家因怕打对折反而损害利润，不敢轻易实施。
据“联合新闻网”此前分析，台“交通部”观光局数据显示，虽然赴台旅客近年来总体增多，但长时间逗留、大量消费的大陆游客数量大幅下降是旅游业遇冷的主要原因，其他地区游客的消费能力“无法比拟”。（张雪婷）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 墨西哥上演血腥大选 100多名政客被杀
- 【 军事 】 出鞘：从历史看台湾省部分人的媚日情...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨幂爆料称阮经天不会泡妞
- 【 科技 】 人民日报调查网络售假：短视频变假货...
- 【 教育 】 全国超200人高考分数上700 河北占一半
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有