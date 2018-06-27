厅官获刑10年 忏悔书中自称“寡廉鲜耻如同禽兽”

原标题：忏悔书中自比禽兽的厅官获刑10年

来源：长安街知事

6月27日下午，安徽省政府原秘书长杨敬农因犯受贿罪，一审获刑10年、罚金200万。至于是否上诉，他并未当庭作出决定。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这位在忏悔书中自称“如同禽兽”的厅官，与安徽省委原常委、常务副省长陈树隆，有3段上下级搭档史，共长达5年多。目前陈案尚未开庭。

杨敬农受审

与大老虎3次搭档

公开简历显示，1966年出生的杨敬农毕业于复旦大学，长达20年时间里都是在经济部门工作，比如省外经贸委、进出口公司、省商务厅等，从一名科员渐次升为副厅长。

面对组织的信任，其没有珍惜，反而利用手中职权牟利。早在1995年，他就以他人名义成立贸易公司，非法倒卖纺织品配额获利，用于在上海购买别墅。

2006年7月，他到任芜湖，后升任市长。深耕这座皖南城市5年之后，2013年2月，其被调往皖北重地——亳州任市委书记。

2016年，阔别省城十年，杨敬农回到合肥，担任省政府秘书长。仅仅9个月之后，他的仕途戛然而止，倒在2016年最后一个工作日。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，芜湖是杨敬农仕途之中承上启下的一站，也正是在这里，他开始了与陈树隆三次搭档的生涯，时长达5年多。

1962年出生的陈树隆早年也在安徽的经济部门工作，2003年底赴芜湖任职，后升任市长。而接替他任副市长的，正是杨敬农。2008年，两人同时获得升迁——陈树隆任市委书记，杨敬农补缺任市长，这种状态持续了3年。

陈树隆

后来，陈树隆升任省委常委，并2012年起任副省长，杨敬农则在4年之后回到省政府，出任政府秘书长。

除了长期搭档，二人连落马时间也非常相近：仅仅相隔52天，陈树隆先落马，发生在2016年11月8日，杨敬农则是12月30日。

而且，连纪检监察部门对二人的通报都有相似之处，除了都涉嫌受贿犯罪、对抗组织审查、从事营利活动、违反生活纪律外，他们还都被指既想当官、又想发财。

“我声色犬马、如同禽兽”

法院经审理查明，1993年至2013年，杨敬农利用职务便利，为他人在加快项目拆迁进度、解决土地权属争议、工作调动、调配纺织品出口配额等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1762.0353万元（其中597.0299万元未实际领取）、港币10.8万元、美元3.8万元。

其实除了上述收钱的问题，杨敬农在忏悔时还披露，自己曾纸醉金迷、生活腐化。他回忆说，1993年到2000年，是“我人生中最不堪回首、最难以启齿、最堕落腐败的 8 年”。

“这8年，我寡廉鲜耻、贪恋色欲、酒池肉林，先后与多名女性发生不正当性关系，有的与我存在着权色、权钱、权利交易，有的是酒后乱性、逢场作乐。”

杨敬农交待，他利用因公出访的机会，在美国、加拿大、法国、荷兰、泰国等多个国家观看过色情表演，在美国、南非、阿根廷、澳门等国家和地区去过赌场赌博，在省会合肥也去过地下赌场“打老虎机”。

回忆起这8年，杨敬农将自己比作为禽兽：“我声色犬马、如同禽兽、是可耻之极，我自己都无颜面对如此恶劣行径，不惩处，天理不容。”

责任编辑：余鹏飞