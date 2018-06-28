上海浦北路世外小学校门口两学生被砍死 嫌犯被抓

原标题：突发！上海一男子校门前持刀砍伤两小学生一大人，嫌疑人被警方控制
今天中午11时30分许，位于徐汇区的世外小学浦北路校区门口一男子持刀砍伤两名小学生，目前受伤学生已被送往医院抢救，砍人男子已被警方控制。相关情况正在进一步调查中。
另据目击者称，还有一名成年人受伤。据最新消息，两名小学生已不幸离世。
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