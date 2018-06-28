赖清德决定明年起“省政府”预算全部归零

“台湾省政府”大楼

原标题：赖清德“台独”死心不改 拍板决定明年起“省政府”预算全部归零

[环球网报道 记者 徐亦超]台当局“行政院长”赖清德28日表示，1997年台当局“修宪”后，“台湾省政府”组织功能及定位“虚级化”，业务与人员均逐渐移转，“省政府”所在地中兴新村的发展随之停滞。为使资源做最有效的运用，提高行政效能，他决定自2019年起将省级机关预算归零，员额与业务亦将自今年7月1日起移拨至“国发会”等相关“部会”承接。

据台湾“自由电子报”6月28日报道，赖清德当日上午主持“行政院院会”时称，台湾当局目前共有3个“省级机关”，其中“福建省政府”因金马地区实施“战地政务”，1956年起即“虚级化”；至于“台湾省政府”及“台湾省咨议会”的前身“省议会”，自1947年及1951年分别成立以来，在台湾地方自治发展史上，扮演了非常重要的角色。经由历任“省主席”、“省长”、“议员”，以及公务同仁的努力，不仅完成许多重大建设，更带动了“地方政府”的发展，在此他要对这些前辈的奉献，致上最高的敬意。

赖清德这话说得好听，但“司马昭之心，路人皆知”。其实，在今年3月，他在“立法院”回答“独派立委”质询时就曾表达过这样的想法。当时，一向持“急独”主张的“时代力量立委”林昶佐质询赖清德，“台湾省政府”的英文官方网站上将台湾介绍成一省，台湾到现在还有“台湾省政府”算正常吗？

对此，赖清德答询时声称，希望在筹编明年“台湾省政府”预算时，“省政府”的预算是空的。至于“福建省政府”（编者注：即金马地区）、“台湾省咨议会”等预算，他当时的表态还是或许明年无法达到“零预算”，但是会少编”。

“台湾省政府”虽然早已在李登辉时期就被“精简”、被“冻结”，今天的“台湾省政府”，早已是一个象征性的机构。但直到如今，也还不是被完全废除。“省政府”的报告显示，“省政府”现有职员39人、工友18人，每年预算1.18亿新台币。

然而，即使“省政府”目前已经形同虚设，一些顽固的“台独”分子也容不下这个有名无实的“省政府”，不允许其存在。赖清德今天拍板将预算全数归零，恰恰说明了这一点。

有分析认为，“台湾省政府”即使在台湾就是一个空架子，但是这个空架子对今天的台湾当局而言，象征意义非常重大。如果将这个空架子彻底拿掉，那就是迈向实质性“台独”。

对于赖清德“台独”言论，国务院台办发言人安峰山曾回应称，大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。我们坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。

他也强调，这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。

环环：与“蔡省长”治下的这种“台湾省”相比，大陆民众更想看到的是实实在在的中国台湾省，希望这一天能早日实现！

责任编辑：张义凌