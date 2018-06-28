英牛肉时隔22年将返中国市场 英官媒:里程碑意义

原标题：时隔22年，英国牛肉将再登中国餐桌
[编译/观察者网 马雪]“法牛”之后，英国牛肉时隔22年也将重回中国市场。
英国政府官网27日发布消息称，中国政府从当天起解除英国牛肉进口禁令，对英国生产商来说，这是一个具有“里程碑意义”的举措，并预估未来5年中英牛肉贸易将达2.5亿英镑（约合人民币21.6亿）。
据路透社报道，英国财政大臣哈蒙德（Philip Hammond）27日在推特上称中国将取消禁令：
“令我们开心的是，我已和中国国务院副总理胡春华达成共识，中国将取消对英国牛肉的进口禁令。这对英国农民来说真是个好消息。”
据新华社报道，国务院副总理、中英经济财金对话中方牵头人胡春华27日下午在中南海会见了英国财政大臣、对话英方牵头人哈蒙德一行。双方就加强双边经济财金领域合作等问题交换了意见。
此外，据财政部消息，27日，财政部刘昆部长在部内会见了英国财政大臣哈蒙德，双方就中英经济财金对话等议题交换了意见。
英国政府网报道称，距离中国在疯牛病爆发后对英国牛肉实施禁令已二十多年，今天这一“里程碑”式的解禁，是中英两国官员多年来进行现场检验和谈判的“高潮”。
今日公告将允许正式的市场准入谈判开始启动，这一过程通常需要三年左右的时间。
牛肉供给缺口明显，英牛继美牛、法牛后回归
1996年，英国爆发疯牛病，欧盟在全球带头出台了针对英国牛肉的进口禁令，使英国畜牧业深受打击，随后中国也禁止进口英国牛肉。很长一段时间内，面对全球市场的禁令，英国牛肉和相关产品只能在国内自产自销。
2006年3月8日，由25个成员国代表组成的欧盟食物链和动物健康常设委员会举行会议，决定解除因疯牛病对英国牛肉出口实施的长达10年之久的禁令，解禁的范围也包括英国活牛和小牛出口。
在英国之前，6月25日，法国牛肉入华禁令正式终结。此前，中国已先后解除了爱尔兰、荷兰、丹麦三个欧盟国家有关牛肉进口的禁令。
爱尔兰是第一个获准进入中国市场的欧盟国家。今年，在中国政府首次宣布解除对爱尔兰牛肉的禁令两年后，爱尔兰牛肉终于获得了全面许可。
去年6月20日，作为 “中美经济合作百日计划”成果之一，国家质检总局公告宣布允许美国牛肉输华，时隔14年之后，美国牛肉重回中国餐桌
中国是全球第二大牛肉进口国，也是世界增长最快的牛肉市场。根据中国海关的数据，2017年中国进口了近70万吨牛肉，价值约33亿美元，同比增长20%。根据验检疫统计数据，2016年，我国共进口牛肉约58万吨，同比增长22.42%。
据中国证券网，我国人均牛肉消耗量约5公斤，而发达国家则高达20公斤/人，市场增长空间巨大。但国内牛肉产量增长缓慢，供给缺口明显。统计数据显示，2016年，国内对牛肉需求量与实际供给相差83万吨。
在高利润的吸引下，国际走私牛肉也不断“悄悄”进入国内。国家肉牛产业技术体系首席科学家曹兵海曾在2014年对《南方周末》指出，“据估算，2013年国内走私牛肉总量超过200万吨。”报道称，来自中国肉类协会等行业协会的专家也从不同渠道佐证了这一数字。
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