北京顺义：年内实现全区中小学上冰雪“全覆盖”

原标题：顺义学生上冰雪年内覆盖所有中小学

顺义区花样滑冰队员在场上表演。

队员们在场上热身。

主办方向顺义中小学代表捐赠一千双冰鞋。

俄罗斯花样滑冰队员在场上表演。 新京报记者 王飞 摄

新京报快讯（记者沙雪良）顺义区首家符合国际专业冰场标准的大型室内冰上运动场馆——“顺奥·冰世界”今天（6月28日）开馆。今年年内，顺义区将实现全区义务教育阶段中小学上冰雪“全覆盖”。

顺义区中小学生庆夏奥迎冬奥活动启动仪式今天在“顺奥·冰世界”举行，顺义区教委相关负责人介绍，目前，顺义10所中小学定期开展冰雪运动社团活动，近2000名学生长期参与。顺义区还计划打造10所冰雪运动特色校，目前已有顺义十三中等三所学校被认定为冰雪运动特色校。目前，中小学冰雪运动开展面临场地和实践等困难。接下来，顺义区教委、区体育局将与“顺奥·冰世界”展开合作，今年年内，顺义区将实现全区70多所中小学上冰雪“全覆盖”。

据顺旅集团相关负责人介绍，“顺奥·冰世界”总面积4000平米，包括国际专业冰球场地、娱乐冰场、趣味滑道，以及移动看台、服务区等。其中，1586平米的专业冰场区域严格按照北美NHL（国家冰球联盟）冰场标准建造，另有两个共计750平米的休闲娱乐冰场。

责任编辑：余鹏飞