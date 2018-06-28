区委书记对女下属说：丈夫对你不好 我找人做了他

原标题：区委书记对女下属说：如果你丈夫对你不好，我就找人做了他

27日，天津卫视播出“利剑高悬 警钟长鸣”系列警示教育专题片《为了政治生态的海晏河清》。

26日下午，天津市领导干部警示教育大会在天津礼堂召开，与会干部观看了《为了政治生态的海晏河清》。

天津市委书记李鸿忠在讲话中表示，警示教育片中的10个反面典型，从之前的“看片人”变成了今天的“片中人”，这样的血泪教训，让人有锥心之痛，发人深省。要清醒看到我市党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，一些党员干部在全面从严治党的高压态势下，不收手、不收敛、不知止，给我们敲响警钟。

天津市政协党组原成员、秘书长，和平区委原书记李金亮；天津滨海新区人大常委会原党组书记、主任，红桥区委原书记赵建国；天津市人大常委会原委员，西青区委原书记周家彪等10人在此专题片中先后亮相。

在讲到红桥区委原书记赵建国时，天津市纪委监委审查调查人员用一个“俗”字评价他：“赵建国的俗，是典型的低俗、庸俗、码头之俗，他常常教育下属做人要仗义，要像绿林好汉一样敢作敢为。在一次聚会上他甚至以老大的口气，叫着某位女下属丈夫的名字，对这位女下属说，如果他对你不好，我就找人做了他。”

赵建国在忏悔录中写道：“对党的忠诚已蒙上了阴影，内心的‘欲’之贼挥之不去，时常出来作怪。”

“回顾我是从起步，一直到后来，级别应该说越高，犯的错误越大，滑坡越大，根本上还是修身立德基础不牢，放松了自己的党性锻炼。”赵建国说。

据片中介绍，巡视发现，一段时间内，红桥区每季度对处级干部调整一次，赵建国的办公室门庭若市，许多干部排队向他“汇报思想”，他经常是组织还没考察，就把消息透露给当事人，使其认为职务提升要归功于赵书记提携，使干部对他大搞个人依附，甚至连时任区长张泉芬都向他乖乖送上20万元，以“示弱”“示好”。严重败坏了风气，带坏了队伍，破坏了政治生态。

赵建国在片中说：“我带了一个坏头，上行下效，大家觉得你书记能这样，我也可以这样。相关的一些事情上跟基层打招呼，我那一个招呼，整个负面影响肯定是很大的，这跟政治生态有直接的关系，整个带坏了一批干部。红桥可能是最近连我在内，出现（问题）的区级领导最多的一个地区，我是主要责任啊，责无旁贷啊。”

“我犯的错误，对组织对社会对家庭影响极坏，我是个祸根啊。最终是什么，你就是有了钱又该如何，现在体会到自由和自己的声誉，是至关重要的，其它别的都可有可无。”赵建国说。

正如赵建国所言，在他担任了7年区委书记的天津市红桥区，有多名市管干部被查，包括片子中提到，乖乖给他送了20万的时任红桥区长张泉芬，张泉芬后也任职红桥区委书记，成赵建国继任者。

据天津市纪委当时通报显示，《中国共产党纪律处分条例》规定的六大纪律即政治、组织、廉洁、群众、工作、生活六项纪律，而赵建国在政治、组织、廉洁、工作纪律四大方面，均被查出问题。

赵建国违反政治纪律，与他人串供，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，十八大后，多次出入私人会所。违反组织纪律，在组织进行主责谈话时不如实说明问题；不如实报告个人有关事项；在干部选拔任用中，为他人谋取利益并收受钱款。违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；长期接受可能影响公正执行公务的宴请；接受私营企业主安排的旅游活动；利用职务影响低价购买房屋；违规配备公务用车。违反工作纪律，私自留存干部选拔任用和纪律审查资料。

上述问题中，“私自留存干部选拔任用和纪律审查资料”少见，初步统计，十八大以来落马的厅局级以上官员中，赵建国还是“私自留存干部选拔任用和纪律审查资料”的第一人。中纪委官网曾解读称，此类行为属于违反保密工作纪律的行为，“‘严格保守党和国家的秘密’，是党章规定的党员义务，入党誓词中也含有‘保守党的秘密’，但一些党员领导干部胆大妄为，将它们抛到九霄云外”。

在赵建国落马后，红桥区委及红桥各单位持续肃清恶劣影响。

公开简历显示，赵建国生于1955年10月，曾任塘沽区副区长，天津水产集团总经理，2006年至2013年任天津市红桥区区委书记，之后任滨海新区人大常委会党组书记、主任。赵建国还是十八大代表。

2016年10月29日，天津市滨海新区区委举行集体学习，用一整天的时间，集中观看《永远在路上》专题片。时任滨海新区人大常委会主任赵建国也在场，彼时，他是看片人，而此时，他却成了片中人。

责任编辑：余鹏飞