7月起你的公积金可能有变化 快看单位给你调了没

原标题：7月起你的公积金可能有变化！快查查单位给你调了没

每年7月1日起，全国各地可调整住房公积金缴存基数、缴存比例和月缴存限额。近期，北京、天津、南京、武汉、福州等各地城市纷纷宣布7月1日开始调整。今年，你的住房公积金基数怎么调？调多少？上有封顶吗？调整后该去哪里查？带你一起了解。

资料图：国内某书店内有关住房公积金书籍的海报

缴存基数怎么调？

住房公积金可以用来贷款买房、租房等，甚至有的城市允许患有重大疾病的职工或其直系亲属提取公积金救急。

那它每年是怎么调整基数的？

住房公积金以上一年7月1日至今年6月30日为一个年度单位进行调整。根据你上一年的月平均工资变动情况调整你的公积金缴纳基数。

你的住房公积金会不会调？先看一组数据：

2017年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元，实际增长8.2%；城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，实际增长5.0%。

也就说，如果你去年工资涨了，缴存比例不变，那本人和单位缴纳的给你公积金都会变多。

举个例子：

如果2016年度你的月平均工资为8000元，2017年为10000万元，工资涨了25%。

那2018年7月至2019年6月，若缴存比例12%不变，你每月的公积金将增加480元。

即，

（10000*本人缴存12%+10000*单位缴存12%）-（8000*本人缴存12%+8000*单位缴存12%）=480元

缴存比例怎么定？

职工和单位住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%，最高不得超过12%。

以天津2018年住房公积金年度为例：

企业可在5%-12%之间自主确定缴存比例。

但有特殊情况，生产经营困难企业可申请降低缴存比例，调整至不低于单位和职工各1%。

除企业外，其他单位缴存比例仍为单位和职工各11%。单位可根据自身情况，按单位和职工各12%的比例缴存住房公积金。

资料图：2015年8月10日，北京通州房产业务员通宵排队办公积金贷款。图片来源：CFP视觉中国

缴存额上限怎么算？

缴存住房公积金的月工资基数，不得高于职工工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的3倍。

北京为例：

2018年住房公积金年度（即2018年7月1日至2019年6月30日）北京住房公积金缴存基数上限为25401元，月缴存额上限为6096元，职工和单位月缴存额上限均为3048元。

即，上年度月平均工资*本人缴存比例+上年度月平均工资*单位缴存比例≤6096元

也就是说，如果按12%比例缴存，你的月平均工资为3万元（超过25400元），每月缴纳的公积金只能是6096元。不是按3万元计算的7200元。

怎么查询是否已调整？

网点查询

带上身份证等相关证件，到当地住房公积金管理中心服务大厅让工作人员帮忙查询，或通过大厅的查询机查询。

网站查询

进入当地公积金管理中心官方网站或APP，登录个人的公积金账号也可查询。

热线电话查询

住房公积金热线电话是12329。为本地固定电话号码，长途拨打需号码前加拨长途区号，免收信息服务费。

支付宝查询

在支付宝首页搜索“公积金”，选择所在城市后，按提示操作即可，目前已有北京、厦门、南宁等120城市可查。

资料图：上海市住房公积金管理中心某服务大厅，民众在咨询和办理相关业务

换城市工作了，怎么办？

“全国住房公积金异地转移接续平台”2017年7月1日已建成开通，住房公积金异地转移接续业务已全部可以通过该平台办理，实现“账随人走、钱随账走”。

如果你换到别的城市工作，通过当地住房公积金管理中心网站或手机APP就可进行住房公积金异地转移接续转入自助申请。

转移接续完成后，在当地就可查询你的住房公积金缴存基数调整情况。

明年你的公积金可能会怎么调？

你的2018年工资变动水平一定程度决定了你明年公积金缴存多少的变化。

今年，你的工资上调了吗？年内，上海、山东、山西、内蒙古等多地发布了2018年企业工资指导线，相比上一年均为上涨。

要注意的是，工资增长指导线不意味着员工就能涨工资。

因为，工资指导线是政府向企业发布的年度工资增长水平的建议，属于指导性信息，并不具备强制约束力，但工资指导线可为企业与职工开展工资集体协商以及企业自身合理确定工资增长水平提供参考依据。

责任编辑：桂强