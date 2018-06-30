万庆良花5000万摆平中纪委调查？ 他是这样被骗的

原标题：花5000万摆平中纪委调查？万庆良是这样被骗的

来源：长安街知事公众号

敢给中纪委“定价”的，广州市委原书记万庆良不是第一个，但却是最“猛”的一个。在2014年6月落马前夕，他曾频繁来到北京，为的就是与人商量如何通过行贿来“联络”中央领导，阻止即将对自己的调查。

小伙伴们都知道，万庆良是落马大老虎中“亿元俱乐部”中的一员。而在他受贿的1.1亿余元中，有5000万被设计用于“摆平”中纪委。讽刺的是，这笔钱并未如万庆良所愿起到任何作用，反而尽数落入一政治骗子之手。

日前，这笔钱的来龙去脉被披露。28日，深圳市安远控股集团有限公司法定代表人陈族远等涉嫌单位行贿案在广州市中级人民法院二审公开开庭。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这位陈族远正是那5000万的提供者。

公开资料显示，陈族远出生于广东揭阳市揭西县。上世纪90年代初，他远赴深圳闯荡。2003年，万庆良由共青团广东省委书记调任揭阳市市长。借此机会，陈族远开始与万庆良来往。

对陈族远的一审判决书中写明，陈族远通过安远集团实际控制的深圳市京明港贸易有限公司，于2004年至2014年间，为谋取公司不正当利益，先后请托万庆良利用担任揭阳市委书记、广州市委书记、广东省委常委的职务便利，为安远集团的建设项目及与其他公司合作、旧城改造项目提供帮助。

可以说，万庆良在为官的最后十年中，一直扮演着陈族远的“财神爷”角色。

但到了2013年底，听到“风声”的万庆良又与这位交情颇深的陈族远开始秘密商议如何逃避组织调查。陈族远自然也鼎力相助，两人的身份由此悄然互换——陈族远又成了万庆良用以“平事儿”的“财神爷”。

也就是在此时，一个名叫欧阳荣华的商人参与到了事件中来。

庭审中的陈族远（右一）

陈族远在二审中供述，欧阳荣华长期在北京做生意，他与其之前有生意来往，并去过其在北京的住处。在欧阳荣华的自我伪装下，万庆良与陈族远相信了其有“游说中央领导”并“帮己脱罪”的能力。

因此，在经过万庆良同意后，陈族远安排旗下公司向欧阳荣华支付了人民币5000万元。事实上，三人起初在欧阳荣华位于北京小汤山的联排别墅中商量“对策”时，曾提出给欧阳荣华让其用于行贿的金额是1个亿，只不过后期仅交付了5000万。

2014年6月15日，陈族远向中纪委交代了花5000万元给北京的欧阳荣华帮万庆良“摆平”组织调查的事，并透露了欧阳荣华在北京的住址。12天后，万庆良落马的消息传出。

事发后，一审法院曾判决陈族远犯单位行贿罪，判处有期徒刑4年。陈族远基本认可检方指控的事实，之所以提起上诉，是觉得一审量刑过重。

但在庭审中，检察员认为“一审量刑适当”，因为万、陈、欧阳三人最初商定的行贿金额是一个亿，属于金额特别巨大。所以，即使有自首情节，依法也只能从轻而不能减轻处罚。

不仅如此，此次庭审中还指控，陈族远曾向广东省政府原副秘书长罗欧行贿人民币90万元、港币100万元。罗欧在朋友圈中因“好帮忙、能办事、搞得定”而被冠以“搞定哥”头衔。

去年11月10日，罗欧因受贿罪被判处无期徒刑，其涉案金额竟也达到了1.14亿元。同时与两名”亿元贪官”有金钱往来，可见这个陈族远“能量”不小。

对于陈族远的上诉，检察员建议二审驳回上诉，维持原判。

万庆良能在仕途走到高位，自然是“聪明人”，但他却自作聪明，因心中鬼念而做下傻事、上当受骗。长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前就介绍过类似的案例。

陕西原国土厅长王登记曾经放过豪言：陕北男人怎么才算成功？当官要当到省部级，赚钱要过十个亿，我离副省级就差一步之遥了。

可是，他这一步却迈错了方向。为了升官，王登记认识了一位与他名字仅有一字之差的王登广。而这位王登广此前曾多次自称是中央某退休官员妻子的侄子。2012年12月，王登记让与自己熟识的一名商人给了王登广5000万元。

然而最终的结果证实，王登广仅仅是个混迹于陕西政商界的政治骗子，并多次陷入诈骗风波。而2016年10月17日，王登记也因为受贿被判处无期徒刑。

此外，天津市原市长黄兴国也曾对政治骗子倒履相迎。

黄兴国曾与一个叫荆毅的“神秘人物”密切来往，并将其奉为上宾。直到多年后黄兴国才察觉不对，让人调查荆毅，发现他只是天津河西区的一个普通市民。

黄兴国在反腐专题片《巡视利剑》中表示：轻信这些人，还跟他保持一种交往，政治上太不清醒了。而且后来，我知道他的这种骗子的可能性的时候，那我又没有向组织报告，这个就政治上有严重问题了。

现在看来，无论是万庆良还是王登记、黄兴国，之所以受骗的根本原因都是心中膨胀的欲望作祟。当思想堡垒的内部出现问题，从外部被攻破自然为期不远。

《巡视利剑》中指出，当对个人升迁过度关注，其实就已经远离了初心。因此，党员领导干部只有以严格的党内政治生活锤炼党性，补足精神之“钙”，才能不忘初心，立好共产党人安身立命的根本。

责任编辑：张申