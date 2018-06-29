原标题：王岐山获聘新职务，上一任是李源潮

撰文 | 孟亚旭

王岐山获聘中国红十字会名誉会长！

中国红十字会第十届理事会第五次会议6月29日在京召开，中国红十字会十届五次理事会聘请国家副主席王岐山为中国红十字会名誉会长。

红会名誉会长，自1994年至2015年就一直是国家主席担任。2015年，时任国家副主席李源潮受聘为名誉会长则打破了此前惯例。

王岐山的这次受聘，是自1994年以来，第二位担任红会名誉会长的国家副主席。

2015年国家主席不再担任名誉会长

自1994年开始，中国红十字会的名誉会长，都是当时的国家主席担任。江泽民、胡锦涛都曾担任红会名誉会长。

不过，2015年5月6日中国红十字会第十次全国会员代表大会通过的《红十字会章程》明确，“中国红十字会设名誉会长、名誉副会长和名誉理事，根据工作需要，可以设顾问。名誉会长和名誉副会长由理事会聘请国家领导人担任。”

这一规定与之前的章程有了很大的区别。

2009年通过的章程是这么规定的，“名誉会长由理事会聘请国家主席担任”。

也是在2015年的那次大会上，受聘为名誉会长的，不是习近平而是时任国家副主席李源潮。同时聘请时任全国政协副主席韩启德为中国红十字会名誉副会长。

还有一个细节。

从1994年开始，中国红会五次全代会均获党和国家最高领导人会见。

红会全代会基本是每五年举行一次，分别为1994、1999、2004和2009。除了1994年是在4月底召开，此后的召开时间基本固定在10月。

换句话说，2015年的全代会召开的时间，推迟了整整半年。

《中国红十字会章程》规定，“中国红十字会的最高权力机关是全国会员代表大会。全国会员代表大会每五年召开一次，由中国红十字会理事会召集，如遇特殊情况可提前或延期召开。”

政知君注意到，今年5月30日，王岐山曾在中南海会见红十字国际委员会主席莫雷尔。

王岐山表示，中国政府将一如既往地支持红十字人道主义事业，鼓励中国红十字会与国际红十字组织就“一带一路”建设等各领域加强务实合作。

在今天的中国红十字会第十届理事会第五次会议上，全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺说：

国家副主席王岐山同志担任中国红十字会名誉会长，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对我国红十字事业的高度重视和亲切关怀，全国广大红十字工作者备受鼓舞、倍感振奋。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，这次会议还宣读了致离任中国红十字会名誉会长、名誉副会长的感谢信，听取了中国红十字会助力扶贫攻坚工作进展情况和中国红十字会参与“一带一路”建设工作进展情况报告。

会长是全国人大常委会副委员长

红会官网显示，红会会长是全国人大常委会副委员长陈竺，常务副会长是徐科（女）。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，由全国人大常委会副委员长出任红会会长始于1999年，两任会长彭佩云和2009年当选会长的华建敏当时均为全国人大常委会副委员长。

而在国家主席首次受聘红会名誉会长的1994年，当选会长的，是时任全国政协副主席的钱正英。

再往前，“文革”结束后，红会会长是由卫生部系统的官员出任或兼任。

比如1979年“文革”结束后的第一任会长是曾任卫生部部长的钱信忠；此后连续两任会长均由卫生部在任部长兼任，分别是崔月犁和陈敏章。

副会长共10人，其中有6人是兼职，兼职的副会长是：

李保东（外交部原副部长，十三届全国政协外事委员会副主任）

胡祖才（国家发改委副主任）

田学军（教育部副部长）

高晓兵（民政部副部长）

王贺胜（国家卫健委副主任）

余蔚平（财政部副部长）

谁担任过红会名誉会长？

为什么之前国家主席担任名誉会长？

原中国红十字会常务副会长顾英奇曾在《中国红十字报》撰文，1990年10月，中国红十字会启动了“中国红会法”立案起草工作。

在起草“红会法”过程中，鉴于美、英、日、意、印等许多国家的总统、女王、皇后等元首都出任本国红会名誉会长、会长、保护人的情况，故从起草之初，就考虑聘请时任国家主席江泽民担任中国红十字会的名誉会长。

顾英奇写道：

“我们曾写过请示。1993年6月10日，分管红十字会工作的时任国务委员彭珮云给我打电话说：“锦涛同志在红会的请示上批示：‘名誉会长可作组织安排，不必写入法律条文’。”

1993年11月，顾英奇找了自己过去在中南海保健处当处长时熟悉的一位青年医生，请他帮忙玉成此事。

“我告诉他，要先和江主席秘书谈一谈我委托的事情的原委；经他同意，再找一个首长轻松愉快的机会，最好是散步的时候，向江主席报告一下我代表中国红十字会提出拟按国际惯例聘请他担任名誉会长的问题，并对提请的理由和相关问题做些解释。”

几天后，医生回话给顾英奇说，“首长倾向同意，只提出一个问题：他是军委主席，担任红会名誉会长是否合适？”

顾英奇让他报告江主席：克林顿是美国陆海空三军总司令，也是美国红会的名誉会长。随后，顾英奇向红会党组、执委会作了通报，并立即着手起草给国务委员彭佩云的书面请示。

当年12月21日，顾英奇借一次和首长秘书见面的机会，正式和他谈“聘请”问题。他说：此事首长已表示基本同意。

两天后，顾英奇把给“彭珮云同志并江主席”的请示修改好。为了向中央领导说明情况，顾英奇还在请示的最后加了这样一句话：“江主席担任中国红十字会名誉会长是荣誉性的，不会增加江主席的工作量”。

对红会的这份请示，彭珮云首先在1994年1月7日批示：“胡锦涛同志：建议江泽民主席出任中国红十字会名誉会长，这一职务是荣誉性的，不会增加江主席的工作量。彭珮云九四年一月七日”。

胡锦涛接到后批示：“中国红十字会请求聘请江泽民同志为名誉会长，考虑到红十字会的特殊性质，拟同意彭珮云同志的意见。请报常委同志审批。胡锦涛”。

于是这份请示件，在1994年1月20日，以中央传阅文件第38号文送请当时的中央常委——江泽民、李鹏、乔石、李瑞环、朱镕基、刘华清、胡锦涛批示。所有的常委都一一进行了圈阅。

4月23日，中国红十字会第六次全国会员代表大会在中南海怀仁堂开幕，江泽民等党和国家领导人在后院草坪接见与会代表。那天上午8点50分，江泽民在怀仁堂休息室对顾英奇说：“本来，我不想当这个名誉会长，但看到你们给我的一个材料上边列举了国家元首担任名誉会长的情况，国际上都这样做，所以我说，那就同意吧。”

不过，直到1999年的红会第七次全代会，中国红十字会名誉会长由国家主席担任的条款才明确写进了章程。

责任编辑：余鹏飞