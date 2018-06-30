这个部级“老虎”今日出秦城监狱

原标题：今日出秦城监狱，这个部级“老虎”

6月的最后一天，30日，湖南省政协原副主席童名谦服刑期满，由此成为十八大后落马省部级官员中，首个走出秦城监狱的“老虎”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，今年3月，北京一中院发布公示：刑罚执行机关秦城监狱认为，童名谦在服刑改造期间，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，服从管理，积极改造，于2015年、2016年连续2年获得监狱改造积极分子奖励，建议将其刑期减去有期徒刑六个月。

6月11日，北京市一中院公布了“童名谦玩忽职守罪减刑刑事裁定书”，其中显示：北京市一中院认为童名谦在服刑改造期间，认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，接受教育改造，确有悔改的表现，可以减刑。但鉴于其为职务犯罪罪犯，对其减刑幅度应从严掌握。依照相关法律规定，裁定对童名谦减刑6个月，减刑后应执行的刑期自2014年1月1日起至2018年6月30日止。

不同于十八大后落马的其他省部级“老虎”，童名谦比较特殊，他因在衡阳贿选案中玩忽职守而获刑，其罪行没有涉及贪腐。

众所周知，发生于2012年底2013年初的衡阳贿选案，是换届期间拉票贿选的典型案例，曾引起中央领导震怒。

在十八届中纪委三次全会上，总书记习近平因衡阳贿选案大怒，他以较大篇幅讲到该案，并将其与党的建设和国家治理体系联系起来，追问“衡阳的共产党员到哪儿去了”，当时，他连声追问六个“到哪儿去了”。

衡阳贿选案曝光后，童名谦于2013年12月6日向有关部门投案，2014年7月上审判席。

检方指控：2012年12月至2013年2月，在担任中共湖南省衡阳市委书记、衡阳市换届工作领导小组组长、衡阳市第十四届人民代表大会第一次会议临时党组书记和大会主席团常务主席期间，作为严肃换届纪律第一责任人，在衡阳市选举湖南省第十二届人民代表大会代表前，先后接到数人关于省人大代表候选人存在送钱拉票问题的反映，未予重视，未采取有力措施深入核查，未依纪依法严肃查处，未及时有效制止拉票贿选行为的蔓延，致使省人大代表选举发生严重的贿选。

检方称：在选举省人大代表后，童名谦收到欧某落选后用手机短信对送钱拉票问题的再次反映，以及衡阳市纪委副书记陈某对贿选问题的汇报，仅采取安抚落选代表等不当措施，仍未依纪依法从快从严查处，致使严重的贿选未被及时查处。

2014年8月，北京二中院以玩忽职守罪，判处童名谦有期徒刑五年。判决书称：童名谦严重不负责任，不正确履行职责，致使省人大代表选举贿选大面积蔓延，给国家和人民利益造成了特别重大的损失，在社会上造成了极其恶劣的影响，其行为已构成玩忽职守罪，且情节特别严重，依法应予惩处。

公开简历显示，童名谦出生于1958年6月，现恰满60岁，湖南长沙人，中央党校研究生学历。仕途早期曾在黑龙江八五二农场当过车间搬运工，在湖南省涟源钢铁厂炉衬当过车间教育干事、团委副书记。1984年进入共青团系统，历任共青团湖南省娄底地委副书记、共青团湖南省委宣传部部长等职，1993年任共青团湖南省委副书记。

1997年，童名谦离开共青团系统，调任湘西土家族苗族自治州委组织部部长，后任该州州委书记。2008年起担任了4年湖南省邵阳市委书记，2012年来到衡阳任市委书记。2013年1月任湖南省政协副主席，成为省部级官员，同年底落马。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，省部级落马官员多被关押秦城监狱，在官方公开信息中，已有多位在秦城服刑的落马官员被减刑：

2015年10月，铁道部原部长刘志军，由死缓减为无期徒刑；2016年9月，原系中国核工业集团公司党组书记、总经理（副部级）康日新，由无期徒刑，减为有期徒刑二十年；2017年8月，内蒙古自治区党委原常委、统战部部长王素毅由无期徒刑，减为有期徒刑二十年一个月，剥夺政治权利改为十年；今年1月，广西壮族自治区政协副主席、区总工会主席李达球被减去有期徒刑七个月。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者王姝 何强

责任编辑：张申