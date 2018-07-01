京港澳高速车祸致18死 涉事车曾多次被曝疲劳驾驶

原标题：京港澳高速两车相撞致18人死亡

医生在对伤者进行检查供图/视觉中国

事发现场（视频截图）

6月29日晚，一辆来自河南的大客车在京港澳高速湖南衡东段冲过中央隔离带与对向行驶的一辆危化品半挂车相撞，造成重大人员伤亡。

截至发稿时，据京港澳高速湖南衡东段“6·29”交通事故救援指挥部消息，此次交通事故已造成18人遇难、14人受伤。据了解，该车荷载55人，具体搭载人数待查。

北京青年报记者调查发现，涉事大客车曾多次因疲劳驾驶、超速等违规行为被当地交警部门通报。

事件

大客车撞上半挂车致18人死亡

湖南高速交警通报显示，6月29日晚8时40分许，河南省驻马店汽车运输公司的一辆大型客车，由南往北行驶至京港澳高速衡东段1602千米处时，冲过中央隔离带与对向行驶的车牌号为豫CS6852（豫CU315挂）的危化品半挂车相撞，造成重大人员伤亡。

北青报记者从网友发布的相关照片、视频中看到，事故现场的中央隔离带严重损毁，半挂车车头严重变形，半挂车后半部分所拉罐体侧翻在高速路路面，导致该路段交通中断。现场有大型救援车辆和消防车辆正在进行作业。

6月29日晚间车祸发生后，湖南高速交警会同相关部门第一时间进行了救援，G4京港澳高速衡阳段全部车道都被占用，一时无法通行。为了疏导交通，湖南高速交警连夜多次发出提示，提醒过往司机分流绕行。

来自湖南长沙的市民王奇告诉北青报记者，因为事故原因自己当晚在高速上被堵了8个小时。“当时不知道怎么回事，后来看到好多辆警车、消防车从应急车道开过，才知道出了事故。”

6月30日上午10时，湖南高速交警通报显示，事故已经处理完毕，事故路段双向恢复通行。11时10分，事故沿线管制全部解除。

据交通运输部通报，截至30日12时，事故共造成18人死亡（客车16人、货车2人）、14人受伤，伤者已及时就医。

目前，湖南省市有关部门正会同河南省有关方面组织事故善后工作，事故原因正在调查中。

讲述

家属凌晨接到电话以为是诈骗

因为急着回驻马店老家照顾因病住院的婆婆，6月29日早上7点多，57岁的冯小连从中山市坐上了这辆回老家河南驻马店的大巴车。“回老家的高铁票全都没有了，如果继续选择坐高铁得先到广州，但是那样我老婆就得来回跑，太辛苦了。所以，最后就直接选择了大巴车。”她的丈夫刘先生说。

30日凌晨，刘先生接到了一个陌生人的电话，“说我爱人出事了，她的手机和身上的2000多元现金全部遗落在车上，人已经被送到了医院。我和儿子都觉得是诈骗电话，但还是因为不放心，所以给当时卖大巴票的人打了个电话，结果没想到真的出事了。”

刘先生说，衡东县人民医院一大早就打来电话告知其爱人已经苏醒，目前正在ICU病房。连夜从广东赶到湖南的儿子和女儿也看到了已经醒过来的母亲，“她头上有两个包，脚上缝了两针，全身多处软组织挫伤。”幸运的是，冯小连目前已经脱离生命危险，在ICU里接受观察治疗。

另一位正在衡东县人民医院接受救治的伤员是来自河南的黄建华。他右侧肩胛骨折，颈椎骨折，头骨裂伤。其主治医生表示，目前已经为他安排了专人负责擦背、翻身等日常照料。

据了解，黄建华当时坐在大客车的后半截，系着安全带，事故发生时正在玩手机。碰撞的瞬间他听到了一声撞击的巨响，之后就晕了过去，清醒过来已经被送到了医院。

除了衡东县人民医院收治的2名伤员，还有12名伤员被分别就近送往了当地3所医院接受救治。

发现

涉事客车曾多次被曝疲劳驾驶

此次交通事故的涉事大客车属于河南省驻马店汽车运输公司，车牌号为豫Q52298。北青报记者发现，该车此前曾多次因存在疲劳驾驶、超速等问题被当地交警曝光。

河南省驻马店市平舆县公安局交通警察大队官方微博，4月28日发布的一份“交通红绿灯运输企业曝光”名单显示，驻马店市汽车运输公司平舆分公司所属车辆豫Q52298多次疲劳驾驶，望公司对该车进行重罚，对驾驶人和车辆承包人进行安全教育培训，使其充分认识到疲劳驾驶的危害性，自觉遵守交通法规。

3月31日，该微博发帖曝光豫Q52298存在超速违法行为，且有违法未处理，存在严重交通隐患。

针对6月29日晚发生的事故，河南省驻马店汽车运输公司工作人员回应：“我们查了监控（这次事故）不存在疲劳驾驶的情况。”

河南省驻马店市汽车运输有限公司平舆分公司的一位工作人员告诉北青报记者，目前公司已经派人前往事故现场协助处理，后续的处理工作还在进一步的安排中。

昨天应急管理部通报称，京港澳高速衡东段1602千米处发生一辆大客车与一辆危化品运输车相撞的重大交通事故后，应急管理部领导在部指挥中心连线指导现场救援工作，要求第一时间抢救生命，并采取有效安全措施，严防发生次生灾害。同时立即派出司局主要负责同志带队的工作组赶赴现场，指导救援调查处理工作。

此外，交通运输部也紧急部署事故相关应急处置工作。

文/本报记者 熊颖琪 实习生 李卓雅

责任编辑：张玉