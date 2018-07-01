原标题：21年前的这个夜晚，举国无眠

21年前的这个夜晚

举国无眠

我们在等待一个庄严时刻

饱经沧桑的中华民族

给曾经的屈辱

画上句号

我们在等待一个承诺兑现

那颗美丽的东方之珠

随着祖国的日渐强大

结束漂泊

▲1997年6月30日至7月1日凌晨，中英香港政权交接仪式在香港会展中心举行。新华社发

母亲在等待孩子回家

哪怕是物换星移、沧海桑田

哪怕是披星戴月、风雨兼程

你终究，要到家了

▲1997年6月30日晚，江苏省南京市各界群众代表在当年《南京条约》议约地南京静海寺举行撞响“警世钟”仪式。静海寺大钟一共敲响了155下，寓意香港离开祖国155年后又回到祖国的怀抱。新华社 发

1997年7月1日零时零分

鲜艳的五星红旗在香港冉冉升起

珠江口东，南海西畔

这座美丽的城市

终于回到了祖国的怀抱

▲1997年6月30日晚，正在承建三峡工程导流明渠、临时船闸、大江截流等施工项目的葛洲坝集团公司职工在工地上燃放焰火，庆祝香港回归。新华社记者 杜华举 摄

那一天

无论你身在何处

是否声饱含情感

喊出了她的名字

是否发自内心地感受到

那面五星红旗的力量

▲首都各界庆祝香港回归祖国大会1997年7月1日晚在北京工人体育场隆重举行。首都各界8万人参加大会。人们挥动五彩缤纷的旗帜，全场一片欢腾。新华社记者 姚大伟 摄

这些场景

直至今日

仍然历历在目

▲随着香港回归祖国日期的临近，北京各主要街道及建筑物上亮起五光十色的彩灯。市民们扶老携幼，徜徉在天安门广场和长安街上，欣赏绚丽多彩的京城美景。这是天安门广场和东长安街夜景。新华社记者 陈晓华 摄

▲回归前夕，香港大街小巷纷纷挂起中国国旗和香港特区区旗，人们以迫切的心情期盼着回归时刻的来临。新华社发

▲1997年7月1日，上海市在东方明珠电视塔下举行庆祝香港回归祖国文艺焰火晚会。新华社发

▲1997年7月1日晚，香港特区政府为庆祝香港回归举行万丈光芒庆回归烟花会。图为观赏烟花的香港市民。新华社发

▲1997年7月1日清晨，中国人民解放军驻香港部队进入香港，受到香港市民的热烈欢迎。新界区各界代表向驻香港部队赠匾，赞解放军为“威武文明之师”。新华社记者 王建民 摄

▲1997年6月30日，世界各地的华人华侨及中国留学生以各种方式庆祝香港回归祖国。在日本日中友好会馆后乐寮留学生宿舍举行的联欢晚会上，中国留学生在观看香港政权交接仪式电视现场直播时，激动万分。新华社记者 陈建力 摄

香江潮涌，紫荆花开

21年

在祖国母亲怀抱中成长

东方之珠愈加璀璨夺目

今天的香港

更具活力、更加繁忙

▲香港维多利亚港 新华社发

▲无人机拍摄的香港葵涌货柜码头。新华社记者 吕小炜 摄

▲2017年7月1日，为庆祝香港回归祖国20周年，香港赛马会在沙田马场举办“香港共庆回归赛马日”活动，吸引近3万名观众现场观赛。新华社 发

多元创新和融入国家发展大局

还在持续为经济增长积蓄后劲

依托祖国、面向世界、益以新创

“一国两制”下的香港

更添风采

▲香港夜景 新华社记者 陈铎 摄

▲香港夜景 新华社记者 张燕辉 摄

今天，她不再是那个

漂泊零落的孩子

越来越多的人来到这里

见证美丽动人的故事

▲香港金紫荆广场 新华社记者 宋振平 摄

曾经沧海桑田变换的诺言

正在新的时代成为现实

▲2017年7月9日，香港市民在辽宁舰的飞行甲板上留影。7月8日及9日，中国首艘航空母舰辽宁舰在香港向公众开放。新华社记者 刘昀 摄

▲2017年7月7日，海军辽宁舰在香港南丫岛附近航行。当日，正在执行跨区机动训练任务的中国人民解放军海军航母编队抵达香港，参加香港回归祖国暨中国人民解放军进驻香港20周年庆祝活动，受到香港特区政府和民众热烈欢迎。 新华社发（王申 摄）

21年前的今晚

究竟意味着什么？

尊严富强的理想

家国情怀的分量

矢志不移渴望

纵然历尽沧桑

请相信

香港的明天一定会更好！

来源：新华社

作者：李永锡、席敏、熊雯（实习）

责任编辑：刘德宾 SN222