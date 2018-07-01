94岁中国核潜艇之父参观海军博物馆 再下核潜艇

黄旭华详细询问401艇近况

日前，我国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师黄旭华院士，率一行6人，如正常游客一样买门票到海军博物馆参观，在检票口被该馆官兵发现。

94岁高寿老人黄旭华穿过401核潜艇内水密门

海军博物馆康海东馆长闻讯赶来，众人感到黄老年事已高，建议黄老不要再下到401核潜艇，就在码头上向他汇报该艇入馆以来的情况。但黄老梦牵子嗣，执意要下艇参观。看到黄老如此执着，在场人员急忙前搀后扶护送黄老入艇。年已94高寿的黄老，在核潜艇这样狭小的空间活动，尤其是进出直径不足1米的水密门，难度可想而知。

已退出现役的我国第一艘核潜艇401艇。| 郑蔚 摄

进艇之后，黄老脸上的笑容慢慢变得凝重起来，他驻足凝视着艇内的每一个部位、每一台设备，先后不经意间问了两次“这艘艇现在都拆除了哪些设备？”周边人员被黄老的情绪深深感染。是呀，对于他来说，这艘核潜艇就像是自己多年未见的孩子，在他的眼里它不仅是一艘艇，更多的是过往艰苦奋斗、隐姓埋名的家国情怀。黄老进住舱、上战位，用他的话说：“一点都不累！”黄老不时还给大家讲述一些当年不为人知的故事。

黄旭华在401艇会议室里欣然题词

在401艇会议室，应海军博物馆同志恳请，黄老在留言簿上挥毫题词：“骑鲸蹈海日游八万里五洋捉鳖。”这正是黄老依然壮怀激烈的心境写照。

来源：文汇报

责任编辑：张迪