美将派海军陆战队进驻AIT？中方警告:谨慎行事

原标题：传美将派海军陆战队进驻AIT 中方警告美“谨慎行事”

参考消息网7月1日报道 境外媒体称，有报道说，美国国务院要求派遣美国海军陆战队守卫刚刚落成的美国在台协会（AIT）台北办事处的新馆，这是美国在台湾实际上的使馆办事处。中国政府听到这一消息后已经对此提出抗议。

美国之音电台网站6月30日引述美国有线电视新闻网（CNN）的报道称，美国国务院要求派遣海军陆战队在台北办事处执行守卫任务，目前的磋商是在国务院外交安全处与美国海军陆战队之间进行的。

报道称，美国驻外使馆的守卫任务传统上由美国海军陆战队承担，但是华盛顿和台北名义上并没有正式外交关系。如果海军陆战队真的派遣人员到台湾保护美国外交人员，这将是40年来海军陆战队第一次被派往台湾执行任务。

据报道，在2017年2月也曾有报道说美国将向台北办事处派驻海军陆战队队员，但之后并没有发生。

报道称，在6月29日的记者会上，中国外交部发言人陆慷针对这一消息回答提问时作出了强烈回应。他要求美国应当谨慎行事。

陆慷说，一个中国原则是中美关系的政治基础，美方“对中方这一立场非常清楚，也知道应当在这一问题上谨慎行事，避免对中美关系大局造成影响”。

据报道，美国在台协会新馆于今年6月落成。特朗普总统在3月签署了《台湾旅行法》，允许美台之间高层级互访。他还允许向台湾出售潜艇技术。这些举措都招致中国的批评。

另据台湾联合新闻网6月30日报道，对于媒体报道指美国国务院已要求派遣海军陆战队进驻美国在台协会，美国国务院发言人表示，美方基于美中“三个公报”和《与台湾关系法》的“一中政策”未变。

报道称，美国国务院一名发言人6月29日以背景说明方式、通过电子邮件回复记者提问指出，美方基于美中“三个公报”和《与台湾关系法》的“一中政策”没有改变，美方不讨论有关保护美国机构或人员的特定安全事宜。

台湾联合新闻网6月30日另一篇文章称，如果美军的海军陆战队警卫队如报道所称，真的进驻AIT已经落成并将在9月开始运作的新馆，它形成的冲击力道究竟有多大？台美之间并无邦交，AIT虽为美方驻台湾的机构，却以民间名义对外运作，陆战队的进驻会增强美对台外交承认的政治意涵。

文章称，同时，虽然驻守使领馆的陆战队，是与正规陆战队稍有区别的陆战队使馆警卫队，与真正的美军直接参与对台防卫有天壤之别，但陆战队的进驻仍然充分显现了美国对于台湾防卫安全的承诺与决心。

文章认为，这两个分别在外交与安全上的意涵，都可能激起中国的怒火，从而采取相关遏制手段。

文章称，另一方面，就中国而言，美军陆战队的进驻不会被其视为纯粹的安全戍守性质，而是特朗普政府一系列围堵中国的战术之一，它必然会被拿来与已经通过并由特朗普签署生效的《台湾旅行法》，以及去年与今年颇具挑衅性质的年度国防授权法相提并论，如此更将增添此案潜藏的敌意与可能挑起的不安。

中评社北京6月30日的报道称，CNN报道，有美国官员告知，美国国务院已要求派遣陆战队至台湾，以协助防卫美国在台协会。

中评社认为，中国大陆已不断重申、清楚表达严正立场，对美国一段时间以来不断在敏感的涉台问题上挑战中国大陆的底线保持高度的警惕。

报道称，在美国把中国列为战略竞争者的背景下，在中美贸易战等多方面的角力正在上演之际，也许美国认为打“台湾牌”的成本小、效果大，但其实最没有妥协余地的就是涉台问题。美台关系不断升温的严重后果，最终会让美国付出沉重的代价。对台湾来说，不但未蒙其利，反受其害，陷自己于危险的境地。

资料图片：外交部发言人陆慷回答记者提问。（新华社）

责任编辑：张迪