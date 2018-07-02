大陆买台水果解燃眉之急 台媒：果农不用看天吃饭

原标题：大陆买台湾水果解“燃眉之急” 台媒感慨：果农不用看天吃饭了

[环球时报驻台北特约记者 李名]受到端午节后连日豪雨的影响，台湾菠萝价格持续下降。苦闷的岛内果农这时候得到了大陆的及时帮助。台媒1日感慨，大陆市场大，经济实力强，若通过相关机制协作，不仅对两岸有利，台农也不用看天吃饭了。

据台湾《联合报》7月1日报道，面对菠萝价格暴跌，台东县长黄健庭6月初到大陆寻找销售管道，无锡和厦门等地承诺采购，第一批16.8吨6月30日装柜出货，销往无锡。黄健庭在致辞时称，这是台东今年第一批销往大陆的菠萝，另外福建还答应购买台东500吨菠萝。农业处长许瑞贵透露，目前岛内菠萝产地收购价平均每公斤约13元新台币，无锡则委托台湾贸易商以每公斤25元新台币向农民“友善采购”，创下今年6月岛内菠萝外销最高价；未来菠萝销陆价格会视出货量进行调整，但不会低于每公斤12元新台币。不少农民直批蔡英文当局，称菠萝价格已跌到3元新台币，“如果想要价格低，就继续投票给民进党”。

与此同时，为解决台湾香蕉、菠萝等严重滞销问题，“2018夏季台湾水果节”6月30日在北京盛大开幕。据《中国时报》1日报道，这次活动由中华全国供销合作总社台湾事务办公室、台湾苗栗县政府及北京市供销合作总社主办，台湾本地产菠萝、芒果等品种纷纷亮相。台湾果然田营销整合公司负责人林姿君称，水果展销不但对缓解台湾水果滞销状况有实质帮助，还能让大陆各地民众对台湾水果有更多认识。除北京外，今年在福建、上海和河南等地都会有夏季水果展销活动。林姿君说，这次带到北京的7吨菠萝主要产自台湾南部和东部，平时售价约为每颗20至23元人民币，水果节期间降为每颗15元；往年大陆对于台湾菠萝的采购量大概在一年2万吨左右，今年截至4月的采购量就已突破3万吨，“能看出大陆对台湾水果销路的支持是非常大的”。

相比之下，蔡英文当局面对农民的困境无计可施，“行政院长”赖清德只会提出“香蕉带皮煮后蘸酱油吃”的争议吃法。据联合新闻网报道，“农委会农粮署”日前紧急派人南下，承诺以每公斤8元新台币向农民收购次级水果，以稳定价格，并称“绝大部分农民都已感到满意”。不过农民并不埋单，不少人批评说，价格不好非一天造成，但当局迟迟坐视不管，他们仍将按原计划4日北上“农委会”抗议。《中国时报》1日评论称，台湾内需市场小，一旦放弃广大外销市场，就只能靠公益性采购，治本之道还是要抛弃政治成见，积极与对岸沟通，协助农产品销往大陆，才能改善农民生活，同时也让大陆经济活水注入台湾农业，让台湾农业更发光发热。文章说，尽管怀疑论者认为大陆采购台湾农渔产品都是“统战阴谋”，但从实际面看，台湾市场小，不靠大陆根本行不通。

责任编辑：张玉