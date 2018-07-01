英外相私人谈话录音泄露 称中国既是伙伴也是对手

原标题：英国外相私人谈话录音被泄露 称中国“既是伙伴也是对手”
[观察者网 综合报道]本月初，英国外交大臣鲍里斯•约翰逊（Boris Johnson）在一场晚宴上的谈话录音被泄露。当被问到如何看待中国时，约翰逊表示，中国既是合作伙伴，也是竞争对手。
据澳媒6月30日报道，本月初，约翰逊在伦敦参加了一场不对外公开的私人晚宴。席间，他大谈对世界局势的真实看法。不料，外媒获取到了他在晚宴上的谈话录音。
录音显示，当约翰逊被20名宾客中的一人问到“中国是伙伴还是威胁”时，他说，“中国是一个竞争对手，但是这个竞争对手的经济增长和惊人的发展力对英国是有利的。”
“在外交上我们要和中国建立良好的关系，把中国视作我们的朋友和伙伴，但同时要承认，中国是我们商业上的竞争对手。他们可能会失信于我们。”约翰逊称。
他还表示中国的科技公司将会取代美国的硅谷巨头们，成为世界最强，“美国人已经统治科技领域几十年了。微软、谷歌、苹果……我们已经习惯了他们一直领先。但是，中国人正在迎头赶上。他们有5G技术。他们已经开辟了一条新的道路。所有人将通过中国的系统而不是美国的系统，来使用他们的电子设备。应该提防这一点。”
不同于他在此次将中国在商业上描述为“对手”，约翰逊曾被外媒形容为一名“中国粉”。
2013年10月，约翰逊还担任伦敦市长时曾访问过中国。据《华尔街日报》报道，访问期间，约翰逊表示，“中英间的自由贸易会给两国都带来繁荣，我们应该拥护。”
有意思的是，为了表示友好，他引用小说《哈利•波特》中的桥段，“谁是哈利•波特的第一个女朋友呢？谁是他第一个亲吻的人呢？没错，正是秋•张，霍格沃茨的中国留学生。”
此外，约翰逊还对媒体称他的女儿正在学习中文。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 7月起你的公积金可能有变化
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 real接地气！郭富城凌晨陪方媛买辣条
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 这些大学的毕业礼物还有红烧肉和火车...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有