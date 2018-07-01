英外相私人谈话录音泄露 称中国既是伙伴也是对手

原标题：英国外相私人谈话录音被泄露 称中国“既是伙伴也是对手”

[观察者网 综合报道]本月初，英国外交大臣鲍里斯•约翰逊（Boris Johnson）在一场晚宴上的谈话录音被泄露。当被问到如何看待中国时，约翰逊表示，中国既是合作伙伴，也是竞争对手。

据澳媒6月30日报道，本月初，约翰逊在伦敦参加了一场不对外公开的私人晚宴。席间，他大谈对世界局势的真实看法。不料，外媒获取到了他在晚宴上的谈话录音。

录音显示，当约翰逊被20名宾客中的一人问到“中国是伙伴还是威胁”时，他说，“中国是一个竞争对手，但是这个竞争对手的经济增长和惊人的发展力对英国是有利的。”

“在外交上我们要和中国建立良好的关系，把中国视作我们的朋友和伙伴，但同时要承认，中国是我们商业上的竞争对手。他们可能会失信于我们。”约翰逊称。

他还表示中国的科技公司将会取代美国的硅谷巨头们，成为世界最强，“美国人已经统治科技领域几十年了。微软、谷歌、苹果……我们已经习惯了他们一直领先。但是，中国人正在迎头赶上。他们有5G技术。他们已经开辟了一条新的道路。所有人将通过中国的系统而不是美国的系统，来使用他们的电子设备。应该提防这一点。”

不同于他在此次将中国在商业上描述为“对手”，约翰逊曾被外媒形容为一名“中国粉”。

《华尔街日报》报道截图

2013年10月，约翰逊还担任伦敦市长时曾访问过中国。据《华尔街日报》报道，访问期间，约翰逊表示，“中英间的自由贸易会给两国都带来繁荣，我们应该拥护。”

有意思的是，为了表示友好，他引用小说《哈利•波特》中的桥段，“谁是哈利•波特的第一个女朋友呢？谁是他第一个亲吻的人呢？没错，正是秋•张，霍格沃茨的中国留学生。”

《哈利·波特》电影剧照

此外，约翰逊还对媒体称他的女儿正在学习中文。

责任编辑：桂强