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美国马里兰州向大闸蟹发通缉令 中国网友急坏了

美国马里兰州向大闸蟹发通缉令 中国网友急坏了
2018年07月01日 20:49 环球网
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　　原标题：通缉入侵物种！中国大闸蟹！

　　活要见蟹，死要见尸！

　　今天，一份网上通缉令引起了网友们的广泛关注。

　　通缉令：

　　这可不是PS的，而是美国马里兰州安奥兰多郡公共事业处发出的“通缉令”：要求民众们帮忙抓捕神秘物种——大闸蟹！！！

　　通缉令上写的清清楚楚，要抓的就是中国大闸蟹（Chinese mitten crab）。▼

　　大闸蟹虽然广受中国人的欢迎，在美国却是人人喊打。当地环境保护部门把它视作入侵物种，要去公众帮忙见到就抓，无论死活都不放过。

　　大闸蟹的生存能力很强，能够威胁生物链包括其他蟹种、贝类、鱼类等其他物种的生存，被列为“世界百大外来入侵物种”之一。美国马里兰州的切斯比克湾区生长着一种蓝蟹（Blue Crab），很受当地人欢迎。而“外来物种”大闸蟹的迅速繁殖对蓝蟹造成严重威胁，因此被视为公害。还具有穴居性，会导致大坝、堤岸损坏，阻塞排水系统。

　　因此马里兰州安奥兰多郡公共事业处提醒民众：一旦看到大闸蟹，无论死活都不可以再丢回水中。

　　他们提出了两个建议：

　　建议措施：

　　1、冷冻、照相

　　2、把照片和详细捕获地点报告给“螃蟹热线”443-482-2222

　　小编只想说，可以把举报电话换成我的吗？

　　要是让中国人去，可能大闸蟹就变成了……▼

　　对此，中国网友可急坏了~大家仿佛已经看到了各自眼中的锅……▼

　　不过话说回来，国外倒是经常发生这种让中国吃货着急的事儿！

　　比如——

　　德国小龙虾泛滥成灾，政府鼓励民众开吃：

　　从去年夏天开始，德国首都柏林

　　就被一群张牙舞爪的小龙虾“攻陷”了！

　　夏天雨量增大，水面上升

　　小龙虾在河流洞穴中的家被淹了之后

　　就都爬了出来

　　这群长达15厘米的不速之客

　　在当地的公园里“横行霸道”

　　无视来往的行人

　　甚至还在邻近的西班牙驻德国大使馆门前

　　聚众“游行”

　　在社交媒体上引起了广泛关注……

　　而根据德国的相关法律法规

　　是禁止捕捉、烧烤这种小龙虾的……

　　于是很多人致电德国自然保护联盟（NABU）

　　希望有人能来管管！

　　德国柏林动物管控部门也采取了行动

　　他们在公园捕杀了……3000只小龙虾

　　之前还引入了专以小龙虾为食的鱼

　　但收效甚微

　　嗯？你在开玩笑？

　　就3000只小龙虾？

　　其实在去年夏天，德国也对小龙虾进行过治理。有人1小时内就捕到了150只小龙虾

　　丹麦生蚝泛滥求助：

　　丹麦的海岸被一群入侵生蚝统治了！它们在丹麦没有天敌，在海岸边肆意疯长！想下水游泳的人得穿着鞋才能跨过它们！不仅如此原本丹麦本土的Limfjord生蚝也被它们挤兑死了！

　　更重要的是：

　　丹麦官方呼吁丹麦人民去海岸

　　免费拿生蚝回家吃

　　但是！根本没有多少人去拿！

　　因为他们完全不爱吃生蚝！

　　芝士焗生蚝、炭烧生蚝、酱爆生蚝、

　　白灼生蚝、酥炸生蚝、生蚝豆腐汤、

　　生蚝干焖香菇、香煎生蚝、生蚝粥

　　你告诉我你不爱吃？

　　唉~看来这个世界还是需要中国人去拯救啊！

责任编辑：桂强

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