美国马里兰州向大闸蟹发通缉令 中国网友急坏了

原标题：通缉入侵物种！中国大闸蟹！
活要见蟹，死要见尸！
今天，一份网上通缉令引起了网友们的广泛关注。
通缉令：
这可不是PS的，而是美国马里兰州安奥兰多郡公共事业处发出的“通缉令”：要求民众们帮忙抓捕神秘物种——大闸蟹！！！
通缉令上写的清清楚楚，要抓的就是中国大闸蟹（Chinese mitten crab）。▼
大闸蟹虽然广受中国人的欢迎，在美国却是人人喊打。当地环境保护部门把它视作入侵物种，要去公众帮忙见到就抓，无论死活都不放过。
大闸蟹的生存能力很强，能够威胁生物链包括其他蟹种、贝类、鱼类等其他物种的生存，被列为“世界百大外来入侵物种”之一。美国马里兰州的切斯比克湾区生长着一种蓝蟹（Blue Crab），很受当地人欢迎。而“外来物种”大闸蟹的迅速繁殖对蓝蟹造成严重威胁，因此被视为公害。还具有穴居性，会导致大坝、堤岸损坏，阻塞排水系统。
因此马里兰州安奥兰多郡公共事业处提醒民众：一旦看到大闸蟹，无论死活都不可以再丢回水中。
他们提出了两个建议：
建议措施：
1、冷冻、照相
2、把照片和详细捕获地点报告给“螃蟹热线”443-482-2222
小编只想说，可以把举报电话换成我的吗？
要是让中国人去，可能大闸蟹就变成了……▼
对此，中国网友可急坏了~大家仿佛已经看到了各自眼中的锅……▼
不过话说回来，国外倒是经常发生这种让中国吃货着急的事儿！
比如——
德国小龙虾泛滥成灾，政府鼓励民众开吃：
从去年夏天开始，德国首都柏林
就被一群张牙舞爪的小龙虾“攻陷”了！
夏天雨量增大，水面上升
小龙虾在河流洞穴中的家被淹了之后
就都爬了出来
这群长达15厘米的不速之客
在当地的公园里“横行霸道”
无视来往的行人
甚至还在邻近的西班牙驻德国大使馆门前
聚众“游行”
在社交媒体上引起了广泛关注……
而根据德国的相关法律法规
是禁止捕捉、烧烤这种小龙虾的……
于是很多人致电德国自然保护联盟（NABU）
希望有人能来管管！
德国柏林动物管控部门也采取了行动
他们在公园捕杀了……3000只小龙虾
之前还引入了专以小龙虾为食的鱼
但收效甚微
嗯？你在开玩笑？
就3000只小龙虾？
其实在去年夏天，德国也对小龙虾进行过治理。有人1小时内就捕到了150只小龙虾
丹麦生蚝泛滥求助：
丹麦的海岸被一群入侵生蚝统治了！它们在丹麦没有天敌，在海岸边肆意疯长！想下水游泳的人得穿着鞋才能跨过它们！不仅如此原本丹麦本土的Limfjord生蚝也被它们挤兑死了！
更重要的是：
丹麦官方呼吁丹麦人民去海岸
免费拿生蚝回家吃
但是！根本没有多少人去拿！
因为他们完全不爱吃生蚝！
芝士焗生蚝、炭烧生蚝、酱爆生蚝、
白灼生蚝、酥炸生蚝、生蚝豆腐汤、
生蚝干焖香菇、香煎生蚝、生蚝粥
你告诉我你不爱吃？
唉~看来这个世界还是需要中国人去拯救啊！
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