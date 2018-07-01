美国马里兰州向大闸蟹发通缉令 中国网友急坏了

原标题：通缉入侵物种！中国大闸蟹！

活要见蟹，死要见尸！

今天，一份网上通缉令引起了网友们的广泛关注。

通缉令：

这可不是PS的，而是美国马里兰州安奥兰多郡公共事业处发出的“通缉令”：要求民众们帮忙抓捕神秘物种——大闸蟹！！！

通缉令上写的清清楚楚，要抓的就是中国大闸蟹（Chinese mitten crab）。▼

大闸蟹虽然广受中国人的欢迎，在美国却是人人喊打。当地环境保护部门把它视作入侵物种，要去公众帮忙见到就抓，无论死活都不放过。

大闸蟹的生存能力很强，能够威胁生物链包括其他蟹种、贝类、鱼类等其他物种的生存，被列为“世界百大外来入侵物种”之一。美国马里兰州的切斯比克湾区生长着一种蓝蟹（Blue Crab），很受当地人欢迎。而“外来物种”大闸蟹的迅速繁殖对蓝蟹造成严重威胁，因此被视为公害。还具有穴居性，会导致大坝、堤岸损坏，阻塞排水系统。

因此马里兰州安奥兰多郡公共事业处提醒民众：一旦看到大闸蟹，无论死活都不可以再丢回水中。

他们提出了两个建议：

建议措施：

1、冷冻、照相

2、把照片和详细捕获地点报告给“螃蟹热线”443-482-2222

小编只想说，可以把举报电话换成我的吗？

要是让中国人去，可能大闸蟹就变成了……▼

对此，中国网友可急坏了~大家仿佛已经看到了各自眼中的锅……▼

不过话说回来，国外倒是经常发生这种让中国吃货着急的事儿！

比如——

德国小龙虾泛滥成灾，政府鼓励民众开吃：

从去年夏天开始，德国首都柏林

就被一群张牙舞爪的小龙虾“攻陷”了！

夏天雨量增大，水面上升

小龙虾在河流洞穴中的家被淹了之后

就都爬了出来

这群长达15厘米的不速之客

在当地的公园里“横行霸道”

无视来往的行人

甚至还在邻近的西班牙驻德国大使馆门前

聚众“游行”

在社交媒体上引起了广泛关注……

而根据德国的相关法律法规

是禁止捕捉、烧烤这种小龙虾的……

于是很多人致电德国自然保护联盟（NABU）

希望有人能来管管！

德国柏林动物管控部门也采取了行动

他们在公园捕杀了……3000只小龙虾

之前还引入了专以小龙虾为食的鱼

但收效甚微

嗯？你在开玩笑？

就3000只小龙虾？

其实在去年夏天，德国也对小龙虾进行过治理。有人1小时内就捕到了150只小龙虾

丹麦生蚝泛滥求助：

丹麦的海岸被一群入侵生蚝统治了！它们在丹麦没有天敌，在海岸边肆意疯长！想下水游泳的人得穿着鞋才能跨过它们！不仅如此原本丹麦本土的Limfjord生蚝也被它们挤兑死了！

更重要的是：

丹麦官方呼吁丹麦人民去海岸

免费拿生蚝回家吃

但是！根本没有多少人去拿！

因为他们完全不爱吃生蚝！

芝士焗生蚝、炭烧生蚝、酱爆生蚝、

白灼生蚝、酥炸生蚝、生蚝豆腐汤、

生蚝干焖香菇、香煎生蚝、生蚝粥

你告诉我你不爱吃？

唉~看来这个世界还是需要中国人去拯救啊！

责任编辑：桂强