当选民革中央副主席半年后 冯巩再有新职务

原标题：冯巩再有新职务

6月30日，民革十三届中央理论研究与学习委员会第一次全体会议在北京召开。民革中央副主席、理论研究与学习委员会主任王红出席会议并讲话，民革中央副主席、理论研究与学习委员会主任冯巩出席会议并宣读委员会组成人员名单。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，该信息显示，民革中央副主席冯巩已兼任民革十三届中央理论研究与学习委员会主任。

据公开资料，为人熟知的曲艺演员冯巩，1957年12月生，天津人，2000年11月加入民革，2005年11月加入中国共产党，一级演员。现任民革中央副主席，全国政协常务委员、文史和学习委员会委员，中国广播艺术团团长、艺术总监，中国文联副主席，中国曲艺家协会副主席。

去年12月，在民革中央第十三次全国代表大会上，冯巩当选为民革中央副主席。

任职后，冯巩多次出席会议、赴各地调研、参加会见等。

4月12日至13日，围绕“助推西部发展，建设‘一带一路’南向通道”主题，民革中央主席万鄂湘率调研组赴重庆开展调研，并与中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔会见。期间，冯巩参加了调研和会见。

五一劳动节前，民革中央中心学习组召开了纪念中共中央发布“五一口号”70周年学习座谈会。冯巩谈了自己的体会：“习近平总书记在2月6日同党外人士座谈并共迎新春时、在3月4日下午的联组会上，这短短不到一个月的时间里，两次提及‘五一口号’，并赋予了‘五一口号’新的时代内涵。习近平总书记带领我们重温这段历史，就是希望我们在新的历史起点上，不忘政党建制初心，继续奋发有为，为实现中华民族伟大复兴中国梦继续团结合作，这是多党合作新的动员令。”

据民革中央官网介绍，民革中央下设8个专门委员会。其中中央理论研究与学习委员会成立于2008年，承担了理论研究与学习的任务，并在多党合作、政治协商理论研究方面发挥了重要作用。

民革十三届中央理论研究与学习委员会共有38人，主任为王红和冯巩。

责任编辑：桂强