原标题：京港澳高速衡东段车祸致18死 死者身份已全部确认

衡东：妥善做好“6.29”事故善后处置工作

启动应急预案 全力开展抢救

华声在线7月1日讯（湖南日报・华声在线记者 陈鸿飞）今天，记者从衡东县委宣传部获悉，京港澳高速“6.29”重大交通事故发生后，该县认真履行属地管理责任，全力以赴抢救伤员，最大限度减少死亡，积极做好善后处置工作。

据介绍，6月29日晚8时41分，河南省驻马店汽车运输公司车牌为豫Q52298号大型客车由南往北行驶至京港澳高速衡东段1602Km处时，冲过中央隔离带与对向行驶的豫CS6852（豫CU315挂）号半挂车相撞，此次事故共造成18人死亡，14人受伤，事故原因正在调查中。

接到事故报告后，衡东县委、县政府第一时间启动应急预案，千方百计抢救伤员。该县紧急调集救护车7辆，组织医护人员20多名，迅速赶赴现场开展抢救。并请求衡阳市政府调度周边县市医疗救助力量给予支援，确保事故受伤人员在最短时间内得到有效救治。还安排县公安、交警、交通等部门和石湾镇党委、镇政府共30余人，坚守事故现场，协助做好交通疏导和事故现场秩序维护工作。截至6月30日凌晨3时左右，现场救援工作基本结束，7时30分左右，车体残留的危化品全部转移处置完毕。上午8时40分，京港澳高速恢复双向通行，上午11时滞留车辆全部放行。 据了解，这次事故共造成14人受伤。其中危重伤员3名、重伤5名、轻伤6名。该县在第一时间将伤员就近送往医院治疗，其中11名伤员送至衡阳市区医治，3名伤员在该县医治。县里组建最好的医疗团队，全力以赴抢救伤员。目前，1名伤员伤势较重外，其余2名已全部脱离生命危险。 事故死者遗体处置是善后工作的重中之重。衡东县妥善保存遗体，18名死者遗体全部运往县殡仪馆冷冻安置，并安排专业人员对遗体进行缝合、美容，让死者更有尊严，死者家属心理得到宽慰。所有死者的遗物已全部封存保管，后续由死者家属认领。同时，该县公安部门会同交管部门，通过清点遗物、检测DNA、到车辆始发地调集信息等手段，对死者身份进行确认。目前，18名死者身份已全部确认，并已与其家属取得联系。

来源：华声在线

责任编辑：张玉