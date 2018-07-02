白皮书:2018中国在线教育市场规模或冲破3000亿元

原标题：少儿英语在线教育为何越来越火

[环球时报记者 邢晓婧]中国少儿英语在线教育品牌层出不穷，中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》显示，目前中国国内在线少儿英语教育市场虽然仅经过4年发展期，但渗透率完成10%的突破，2018年中国在线教育市场规模有望冲破3000亿元。《环球时报》记者日前独家专访了VIPKID创始人兼CEO米雯娟、51Talk创始人兼CEO黄佳佳，对话家长、外教和教育专家，试图管窥中国少儿英语在线教育产业的现状，浅析这种教学方式的利与弊，以及未来发展方向。

教学方式迎来变革

中国的少儿英语在线教育方式正在发生巨大变革。少儿英语在线教学机构VIPKID于2017财年完成了50亿元的营收目标，拥有超过30万名注册学员。另一家在线英语教学机构51Talk的最新财政数据显示，其在2017年第四季度的净营收达到2.61亿元，同比增长103.3%；2017年的活跃用户数接近25（24.97）万人，同比增长53%，而仅在2年前该公司还处于亏损状态。

朵朵今年9岁，在VIPKID上学习两年多，每天晚饭前的25分钟是她的英语时间，通过远程教学软件跟着地球另一端的26岁加拿大外教艾莉萨开始上课。妈妈杨女士告诉《环球时报》记者，朵朵最早接受的是线下英语培训班，可外教质量参差不齐，课堂学生比较多，互动性较差，学习效果不是很好。使用在线教育之后，朵朵进步最明显的是听说能力，从开始只能跟外教说单词短语对话，到现在长句输出没有压力。她的口语发音也越来越标准，在学校的英语考试中成绩也不错。

潘莉莉的儿子正在51Talk上学习美国小学课程，她在对《环球时报》记者说，周围很多家长都能接受这种教育方式。在线英语教学可以随时随地上课，节省孩子和父母大量的时间。每堂课25分钟的设计可以实现短时高高效，增加开口机会。绘本式的课件和互动性的内容也能吸引孩子注意力。她唯一比较担心的是，电子设备是否会影响孩子视力。

优质外教成为“刚需”

作为培训机构，强有力的师资力量才是竞争核心。如VIPKID最大的卖点是“4万名北美外教”，所有外教都具备美国或者加拿大国籍，其中不乏有许多人毕业于哈佛大学、哥伦比亚大学、布朗大学等名校。

米雯娟告诉《环球时报》记者，VIPKID每天收到几万封外教简历，经过面试、试讲、培训、淘汰等系列环节后，VIPKID还会进行背景调查，最终录取率不足5%。外教艾莉萨在VIPKID工作将近2年时间，她对《环球时报》记者谈起对中国学生的印象时说，“我教的中国学生遍布世界，这让我很有成就感，能够在线教教他们学英语是一个非常好的经历，对提升我的职业能力也有很大帮助。

与VIPKID不同，51Talk拥有的1.5万名外教中80%来自菲律宾。黄佳佳接受《环球时报》记者采访时称，不用过于在意外教是否来自英语国家，文化的近似性在语言学习过程中可以降低沟通难度，“这一点，菲律宾外教比欧美等国外教更具优势”。

菲律宾外教内莉4年前加入51Talk，此前5年她一直面向韩国用户进行在线英语教学。内莉对《环球时报》记者说，目前她已经教授157堂公开课和4000多次一对一课程，成为51Talk的明星教师。她认为不仅是少儿，未来还会有更多成年人利用在线教育，这是大势所趋。

实际效果才是“王道”

在谈到51Talk面临的挑战时，黄佳佳说，一个是转化率，在线教育行业整体来看，获客成本一直偏高，这是目前行业所不可避免的共同瓶颈。另外一个是用户留存，流量引入后，如何建立用户沉淀机制来促成留存与活跃，这也是决定一个在线教育平台能否活下来并且繁荣发展的关键。

在这场日趋白炽化的“大蛋糕”争夺战中，VIPKID希望在“新教育”的方向上有所突破。米雯娟告诉《环球时报》记者，所谓“新教育”是通过数字化方式，提供大规模个性化教育。此外，还会在国外教材本土化上下功夫，教授美国小学课程的同时，结合郑和下西洋、司马光砸缸等耳熟能详的中国故事，帮助中国孩子更快速的理解和学习。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇在接受《环球时报》记者采访时称，很多在线教育机构还没有找到可持续营利的模式，为获得资本不断投入，炒作“知识网红”“全外教”等话题，某种程度上会促进该行业的发展，但过度炒作则会让教育变得急功近利、充满泡沫，长远看来不利于在线教育行业的整体健康。熊丙奇说，在线教育有扩大教育资源、突破时空限制获取教育资源的优势，但它不可能颠覆传统教育，也难以实现“知识暴富”。“家长在选择在线教育时，不要只看表面宣传，要着重研究其具体的教育质量和教育服务。”

责任编辑：张玉