光明日报社副总编辑就任北师大新闻传播学院院长

原标题：光明日报副总编辑李春林就任新闻传播学院院长

6月21日，光明日报社副总编辑李春林正式就任北京师范大学新闻传播学院院长。任命会在新闻传播学院京师大厦9307会议室举行。校党委副书记孙红培、党委组织部常务副部长方增泉、光明日报社教育部主任田延辉、光明网总裁杨谷、光明日报社人事部副主任刘瑞、新闻传播学院直属党支部书记郑伟、新闻传播学院执行院长喻国明出席会议，新闻传播学院党政领导班子成员和师生代表参会。任命仪式由郑伟书记主持。

孙红培副书记向李春林副总编颁发聘书。 本文图片均来自“北师大新闻传播学院”微信公众号

会议上，党委组织部常务副部长方增泉宣布了学校党委关于任命李春林副总编为北京师范大学新闻传播学院院长的决定。孙红培副书记向李春林副总编颁发了聘书。光明日报社原副总编刘伟同志因年龄原因，不再担任学院院长，学校对刘伟同志表达了诚挚的感谢。

李春林院长讲话

李春林院长在接受任命之后发表了讲话。他回顾了光明日报社与北京师范大学长久以来的良好合作关系，双方以共建新闻传播学院为契机，开展了多领域全方位合作，取得了令人满意的效果。他指出，新闻传播学院建院四年来，在校社双方的共同努力下，学院确立了走学科交叉道路、在新媒体前沿取得突破的基本理念，发展成果显著。李春林院长表示，将全力支持学院的建设发展，要发挥好桥梁纽带作用，进一步加强光明日报社与学院的沟通联系，广泛对接资源，开展深度合作，将新闻人才培养与党的新闻传播事业发展紧密结合，将学院发展与报社改革发展紧密结合，让学院各方面成果推动报社相关领域发展，让报社相关优势转化为学院发展的动力；要为学院的发展做加法，配合好学院以及学校的各项工作，努力争取最有利于师生员工成长发展的外部条件，努力提供实现学院奋斗目标的根本保障，协力将北师大新闻传播学院建设成为全国新闻传播教育的重镇。

党委组织部常务副部长方增泉宣布任命

新闻传播学院执行院长喻国明代表学院党政班子发言，对李春林副总编就任学院院长致以热烈欢迎。他说，学院处于爬坡上升的关键阶段，发展面临着来自内部核心力量和外部资源支持两方面的机遇与挑战，期待春林院长就任之后，能为学院的发展带来更广泛的资源和更广阔的空间。他表示学院班子将与春林院长密切配合，同心同德，共同努力实现建设“国内一流，国际知名”新闻学院的总体目标，实现“保A-，冲A”的学科发展目标，实现“学金融到五道口，学新媒体到新街口”的社会影响力目标，以实际行动与不懈努力，切实推动学院发展。

喻国明执行院长发言

学校党委副书记孙红培在总结讲话中，代表学校党委欢迎李春林副总编来校兼任新闻传播学院院长。他高度肯定了学院发展取得的成果，表达了学校党委对新闻传播学院共建合作、人才培养、学科建设等方面工作的高度重视。他期待春林院长就任后，能够进一步深化北京师范大学与光明日报社的良好合作关系，将双方长久以来形成的友谊不断推向新高度。进一步提升“为我所需，为我所用”的新闻传播人才培养水平，以建设一流新闻传播学科为契机，塑造一大批党和人民满意的未来新闻工作者。进一步增强服务学校与社会的能力，发挥学科与人才优势，为学校新闻宣传服务，为塑造学校良好社会形象服务，不断提升北师大的社会美誉度。

孙红培副书记讲话

孙红培副书记强调，新时代、新担当、新作为，学校党委将继续大力支持新闻传播学院的建设发展，学院党政班子要与春林院长紧密配合，勠力同心，同向而行，在建设一流新闻传播学院的基础上，共同开创部校共建新闻学院的新模式，共同创造部校共建工作的新成就。

郑伟书记主持会议

责任编辑：吴金明