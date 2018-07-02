四川德阳火车站被淹？ 官方辟谣：图片为老照片

原标题：网传四川双流北收费站、德阳火车站被淹？辟谣：都是老照片

近日四川多地暴雨，网上出现不少不实信息，请广大网友不信谣、不传谣！

双流北收费站被淹？成都交委辟谣：是2013年老照片

7月2日，网上出现一张双流北收费站被淹照片，迅速在QQ群、微信群、朋友圈等平台传播。7月2日下午13时50分，记者求证成都市交委获悉，该图片为2013年老照片，请广大网友不信谣、不传谣。

本文图均为 川报观察 图

今日的双流北收费站

德阳火车站被淹？德阳城管局辟谣：图片为老照片

7月2日中午，网上出现一张德阳火车站被雨水淹没的照片，迅速在朋友圈、微信群里传播。德阳市城管局表示，该图为多年前的照片，目前德阳火车站及周围没有出现内涝情况，请广大网友不信谣，不传谣。

绵阳车务段表示，目前德阳站一切正常，工作人员正全力以赴应对因暴雨造成的列车晚点。

网上流传的照片

实际情况

实际情况

来源：川报观察

责任编辑：张申