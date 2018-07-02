香港一青年当街破坏国旗 被路过老人直接制服(图)

原标题：香港一青年当街破坏国旗，被路过老人直接制服！

[环球网综合报道]1日晚，香港又发生青年毁坏国旗事件。

香港东网2日报道称，这起刑事毁坏案发生在香港石硖尾南昌街。1日晚10时许，一名33岁卢姓男子将捆绑在路旁铁栏的国旗及区旗拆下，扔弃在人行道上。路过行人于是报警，期间还有路人对其行为进行喝止，更有一名60岁老人冲上前拟将卢姓男子制服。但卢姓男子反抗后，双方扭打在一起，卢姓男子甚至用止汗剂袭击老人，但最终被老人推向铁栏制服。

据报道，香港警察赶到现场进行调查，发现共有14面国旗及特区区旗被破坏，警方以涉嫌刑事毁坏及普通袭击将罪卢姓男子拘捕。

报道还称，卢姓男子声称自己身体感到不适。梁姓老人面、眼部及腹部均受伤，两人一并由救护人员送院治理，目前，警方正调查卢姓男子犯案动机。

责任编辑：桂强