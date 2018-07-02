外媒:中美俄正在水下展开静悄悄的超级大国核竞赛

原标题：头条 | 外媒：水面以下，中美俄展开一场静悄悄的超级大国竞赛——

《今日美国报》网站6月30日发表了马特·苏西斯的题为《在表面之下是一场静悄悄的超级大国核优势竞赛》的文章。

文章称，全球三个海军强国都在开发下一代核潜艇舰队，从而加快了美国、中国和俄罗斯之间的水下军备竞赛。

▲《今日美国报》报道截图

文章称，起码就目前而言，分析人士表示，尽管美国的主要竞争对手疯狂地努力消除美国的优势，但美国迄今为止仍是最主要的潜艇力量，远远超过其他国家。每个国家看来都有不同的战略目标。美国一心要提高成本效益和作战效率，而中国和俄罗斯则专注于技术进步和增强隐形能力。

随着中国南海紧张局势升级，拥有世界上最强大海军的这三个国家正在积极准备应对任何潜在的海底冲突或核冲突。同时，它们开发或完善了弹道导弹核潜艇（SSBN）和攻击型潜艇（SSN）。这些国家在一些海域发生了领土争端，中国为此增加了潜艇密集型军事演习。

文章称，美海军战争学院战略学教授詹姆斯·R·霍姆斯警告说，鉴于该地区爆发冲突的可能性增加，美国很可能低估了其在太平洋地区所需的攻击型潜艇的数量。

▲俄北方舰队建制内的“尤里·多尔戈鲁基”号战略核潜艇

根据海军的建设计划，2019年至2023年间耗资1064亿美元的海军造船计划中，将近一半开支将用于开发弹道导弹核潜艇和攻击型潜艇。这份支出蓝图规定，329亿美元用于建造10艘攻击型潜艇，167亿美元用于开发一种新型弹道导弹核潜艇。

文章称，这些攻击型潜艇装备着为打击近距离的陆地和海上目标而设计的各种巡航导弹。其具体目的是攻击和击沉其他潜艇、水面战舰和商船。

弹道导弹核潜艇配备着能够在世界上几乎任何地方实施报复性或先发制人打击的核武器。这两种类型的潜艇加在一起，对于海底战争的未来很可能产生举足轻重的影响。

霍姆斯说：“在当今的导弹和无人机时代，海面及其上方天空充满了危险，尽管传感器和计算机技术取得了进展，但海洋依旧是最好的藏身场所。”

▲资料图片：第二炮兵某洲际战略导弹旅加大实战化训练，成功发射一枚导弹。新华社发（宋波 摄）

一些分析人士称，在今后10年里，这些弹道导弹核潜艇对三国国家安全战略来说，都将越来越重要。

退役海军陆战队上校、兰德公司防务高级研究员J·D·威廉斯说：“对美国海军来说，为弹道导弹核潜艇的开发重新注入资金是重中之重。”他说，此类核潜艇在海军的重大决策中起着重要作用。

美国正在建造其第一艘哥伦比亚级弹道导弹核潜艇，以取代俄亥俄级。海军预计，主力舰将于2027年完工。据海军潜艇承包商通用动力公司说，到2040年，海军将拥有12艘哥伦比亚级弹道导弹核潜艇。

▲美军俄亥俄级核潜艇（《今日美国报》网站）

与此同时，俄罗斯预计到2025年将有4艘北风之神级II型潜艇竣工。中国将在几年内开始建造096型潜艇。这两种潜艇都将能够以超过30节的速度行驶，即比新的哥伦比亚级弹道导弹核潜艇快大约10节。因为美国最关注的是哥伦比亚级潜艇改进型核反应堆的终身维护成本，但对俄罗斯和中国的下一代弹道导弹核潜艇来说，速度和隐形是关键。

兰德公司政策高级研究员、海军退役上校布莱德利·马丁在谈到潜艇的隐身能力时说：“目前，美国的优势在静音方面。所以对于俄中两国努力消除这方面的差距，我并不感到吃惊。”

文章称，美国已经建造了13艘弗吉尼亚级攻击型核潜艇，到2018年底预计将超过15艘。中国和俄罗斯也在扩大其攻击型核潜艇舰队，尽管速度较慢。中国目前正在建造另外两艘095型核潜艇，并计划再增加5艘。而俄罗斯预计到2020年将再增加6艘亚森-M级潜艇。

▲资料图片：央视曾曝光093B型攻击核潜艇。

一些分析人士认为，俄罗斯比较薄弱的工业基础可能会对其改进潜艇的宏伟计划形成掣肘。华盛顿海军分析师克里斯多夫·卡瓦斯说：“该级潜艇要比我们所遇到过的任何潜艇静音性能都强得多，这一点把大家吓坏了。但问题在于，俄罗斯的工业基础就是不太好。虽然他们提出了这些杰出的设计，但到头来，这些潜艇不会被出色地建造出来。”

责任编辑：桂强