原标题：胡海峰任丽水市委书记，为浙江最年轻地级市书记
据浙江日报消息，日前，浙江省委决定：张兵同志任中共嘉兴市委书记，胡海峰同志任中共丽水市委书记。
早前，嘉兴市委原书记鲁俊已出任浙江省委组织部副部长、省人力社保厅党组书记。
接任鲁俊的新任嘉兴市委书记张兵，出生于1966年，今年2月刚从台州市长任上调职丽水市委书记。自2013年起任职台州市长，更早前曾任共青团浙江省委副书记，舟山市委常委、组织部部长，舟山市委副书记、政法委书记等职。
一周前的6月25日，浙江省委组织部发布拟提拔任用省管领导干部任前公示通告，时任嘉兴市委副书记、市长胡海峰拟任设区市党委书记；时任宁波市委常委、北仑区委书记毛宏芳，拟提名为设区市市长候选人。
一周后，胡海峰职务明确。
出任丽水市委书记后，出生于1972年11月的胡海峰成浙江地级市中最年轻市委书记。
胡海峰简历
胡海峰，男，汉族，1972年11月生，安徽绩溪人，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作，研究生学历。
历任浙江清华长三角研究院院长、党委书记；嘉兴市委副书记、政法委书记、市委党校校长；嘉兴市人民政府副市长、代市长；2016年3月，任嘉兴市人民政府市长。
现任丽水市委书记。
张兵简历
张兵， 男，汉族，1966年4月出生，山东宁阳人，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，管理学博士。
1983.09—1987.08 杭州大学心理系学生
1987.09—1990.07 杭州大学工业心理学专业研究生
1990.08—1992.05 共青团浙江省委学校部科员、省学联副秘书长
1992.05—1994.05 温州市瓯海区梧埏镇镇长助理（挂职）
1994.05—1995.03 共青团浙江省委组织部主任科员
1995.03—1996.10 共青团浙江省委组织部副部长
1996.10—1999.09 共青团浙江省委常委、青农部部长
1999.09—2000.06 共青团浙江省委常委、办公室主任
2000.06—2001.06 共青团浙江省委党组成员、常委、办公室主任（其间：2000.09—2001.01在浙江省委党校中青班学习）
2001.06—2003.12 共青团浙江省委副书记、党组成员、省青联副主席、省少工委主任（其间：2003.09—2003.11在浙江省委党校省管干部进修班学习）
2003.12—2006.01 衢州市副市长（挂职），共青团浙江省委副书记、党组成员（1999.02—2005.03在浙江大学管理学院在职学习，获管理学博士学位）
2006.01—2012.02 中共舟山市委常委、组织部部长（其间：2007.08起兼任舟山市委党校校长；2008.05起兼任舟山市党建研究会会长；2009.05起兼任舟山医院（筹）党委第一书记）
2012.02—2013.03 浙江省舟山市委副书记、政法委书记
2013.03—2014.01 台州市委副书记、代市长
2014.01—2018.02 台州市委副书记、市长
2018.02 丽水市委书记。
现任嘉兴市委书记。
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