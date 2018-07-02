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胡海峰任丽水市委书记 为浙江最年轻地级市书记

胡海峰任丽水市委书记 为浙江最年轻地级市书记
2018年07月02日 18:24 新京报
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　　原标题：胡海峰任丽水市委书记，为浙江最年轻地级市书记

　　据浙江日报消息，日前，浙江省委决定：张兵同志任中共嘉兴市委书记，胡海峰同志任中共丽水市委书记。

　　早前，嘉兴市委原书记鲁俊已出任浙江省委组织部副部长、省人力社保厅党组书记。

　　接任鲁俊的新任嘉兴市委书记张兵，出生于1966年，今年2月刚从台州市长任上调职丽水市委书记。自2013年起任职台州市长，更早前曾任共青团浙江省委副书记，舟山市委常委、组织部部长，舟山市委副书记、政法委书记等职。

　　一周前的6月25日，浙江省委组织部发布拟提拔任用省管领导干部任前公示通告，时任嘉兴市委副书记、市长胡海峰拟任设区市党委书记；时任宁波市委常委、北仑区委书记毛宏芳，拟提名为设区市市长候选人。

　　一周后，胡海峰职务明确。

　　出任丽水市委书记后，出生于1972年11月的胡海峰成浙江地级市中最年轻市委书记。

　　胡海峰简历

　　胡海峰，男，汉族，1972年11月生，安徽绩溪人，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作，研究生学历。

　　历任浙江清华长三角研究院院长、党委书记；嘉兴市委副书记、政法委书记、市委党校校长；嘉兴市人民政府副市长、代市长；2016年3月，任嘉兴市人民政府市长。

　　现任丽水市委书记。

　　张兵简历

　　张兵， 男，汉族，1966年4月出生，山东宁阳人，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，管理学博士。

　　1983.09—1987.08 杭州大学心理系学生

　　1987.09—1990.07 杭州大学工业心理学专业研究生

　　1990.08—1992.05 共青团浙江省委学校部科员、省学联副秘书长

　　1992.05—1994.05 温州市瓯海区梧埏镇镇长助理（挂职）

　　1994.05—1995.03 共青团浙江省委组织部主任科员

　　1995.03—1996.10 共青团浙江省委组织部副部长

　　1996.10—1999.09 共青团浙江省委常委、青农部部长

　　1999.09—2000.06 共青团浙江省委常委、办公室主任

　　2000.06—2001.06 共青团浙江省委党组成员、常委、办公室主任（其间：2000.09—2001.01在浙江省委党校中青班学习）

　　2001.06—2003.12 共青团浙江省委副书记、党组成员、省青联副主席、省少工委主任（其间：2003.09—2003.11在浙江省委党校省管干部进修班学习）

　　2003.12—2006.01 衢州市副市长（挂职），共青团浙江省委副书记、党组成员（1999.02—2005.03在浙江大学管理学院在职学习，获管理学博士学位）

　　2006.01—2012.02 中共舟山市委常委、组织部部长（其间：2007.08起兼任舟山市委党校校长；2008.05起兼任舟山市党建研究会会长；2009.05起兼任舟山医院（筹）党委第一书记）

　　2012.02—2013.03 浙江省舟山市委副书记、政法委书记

　　2013.03—2014.01 台州市委副书记、代市长

　　2014.01—2018.02 台州市委副书记、市长

　　2018.02 丽水市委书记。

　　现任嘉兴市委书记。

责任编辑：余鹏飞

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